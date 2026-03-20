문애리 이사장, 서초구 상가 등 재산 83억원
신고 내역에 용산 건물 20여개
“1개 건물, 호실 분리·등록한 것”
문애리 과학기술정보통신부 한국여성과학기술인육성재단 이사장이 83억7500여만원의 재산을 신고해 신규 공개 대상 공직자 중 재산이 가장 많은 것으로 나타났다.
인사혁신처는 20일 ‘3월 수시 공개자 현황’을 관보에 게재했다고 밝혔다. 이번 관보에는 지난해 12월 2일 이후부터 올해 1월 1일 사이 취임, 퇴직, 승진 등 신분이 변동한 고위공직자 100명에 대한 재산 등록 사항이 담겼다.
문 이사장이 신고한 재산의 약 90%는 부동산이었다. 그는 본인과 배우자 명의로 29억3300만원의 토지와 45억9600만원 상당의 건물을 보유했다고 신고했다. 건물 내역을 보면 문 이사장은 본인 명의의 서울 광진구 아파트(10억1000만원)와 배우자 명의 서울 송파구 아파트(13억9700만원)를 신고했다. 1억2800만원 상당의 서울 서초구 상가 건물과 20억6100만원 상당의 용산구 상가 건물도 신고 내역에 포함됐다.
용산 상가 건물은 관보상 24개로 기재돼 있다. 그러나 문 이사장 측은 “청파동 상가는 2004년 부모로부터 상속받은 4층짜리 건물 하나”라며 “내부 호실을 형제끼리 지분으로 나눠 개별 등록 하다 보니 개수가 많아 보이는 것”이라고 설명했다.
현직 공직자 재산 2위는 김은경 서민금융진흥원장으로 79억2500만원을 신고했다. 그는 47억4000만원 상당의 가족 명의 서울 서초구 아파트와 15억3200만원 상당의 본인 명의 다세대주택 등을 신고했다. 3위는 63억500만원을 신고한 박성혁 한국관광공사 사장이었다.
퇴직자 중에는 임숙영 전 질병관리청 차장(70억3600만원) 등이 재산 상위자에 이름을 올렸다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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