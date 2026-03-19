美 “핵·파병으로 대담해진 北, 한·미·일 중대 위협”
‘2026 연례 위협 평가’ 보고서
러 파병, 실전 경험 축적 평가
“이란 위협 판단은 트럼프 몫”
미국 국가정보국(DNI)이 18일(현지시간) 북한의 핵무기 등 군사력 팽창 및 러시아와의 밀착이 한·미·일 3국에 중대한 위협이라고 평가했다. 털시 개버드 DNI 국장은 청문회에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습의 명분으로 앞세웠던 ‘임박한 위협’이 실재했느냐는 질문에 대통령이 결정할 사항이라고 답했다.
DNI는 이날 상원 정보위원회 청문회를 앞두고 배포한 ‘2026 연례 위협 평가(ATA)’ 보고서에서 “북한은 미사일과 핵탄두를 포함한 전략 무기 프로그램을 확대하고 억지 능력을 강화하는 데 전념하고 있다”고 평가했다.
이어 북한이 미 본토 전역에 도달할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험에 성공했다며 “핵무기 보유고를 늘리고 우라늄 농축 능력을 공개하는 등 핵 무력 강화에 강한 의지를 보이고 있다”고 진단했다. 그러면서 북한이 한국과 미국을 공격하기 위해 비대칭 능력을 사용하겠다는 의지 표출이 미국과 동맹국, 특히 한국과 일본에 “중대한 위협이 되고 있다”고 강조했다.
보고서는 북한이 2024년 러시아 쿠르스크 전투 지원에 1만1000명 이상의 병력을 파견하고 포탄, 군사 장비, 탄도 미사일도 제공했다고도 명시했다. 보고서는 “북한군은 21세기 전쟁에서의 귀중한 전투 경험을 쌓았다”며 “(참전에서) 얻은 교훈을 제도화하고 러시아에서 얻은 성과를 공고히 하는 북한의 능력이 그 가치를 결정할 것”이라고 설명했다.
개버드 국장은 이날 청문회에서 “(북한이) 점점 자신감이 늘고 있다”며 북한이 분쟁이나 은밀한 공격에 사용할 수 있는 생물학 및 화학무기 능력도 유지하고 있다고 말했다. 북한의 사이버 프로그램에 대해서도 “정교하고 기민하다”며 “2025년 한해에만 북한은 가상화폐 20억 달러를 탈취한 걸로 추정되며, 이는 전략 무기 프로그램 추가 개발을 포함한 정권의 자금 조달에 기여하고 있다”고 했다.
청문회에선 이란 전쟁과 관련해 개버드 국장과 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등 정보당국 책임자들에 대한 추궁도 이어졌다. 존 오소프 상원의원은 “이란 정권이 제기하는 임박한 핵 위협이 존재하는 것이냐”라고 따졌고, 개버드 국장은 “임박한 위협인지 아닌지를 판단하는 것은 정보당국의 책임이 아니다”라며 그 여부를 판단할 수 있는 유일한 사람은 대통령뿐이라고 답했다. 반면 랫클리프 국장은 “이란은 오랫동안 미국에 지속적인 위협이 됐고, 현재 시점에서 즉각적인 위협을 가하고 있다고 생각한다”고 답했다.
개버드 국장은 이날 이란이 지난해 ‘12일 전쟁’ 이후 “(우라늄) 농축 능력을 재건하려는 어떤 노력도 없었다”는 모두발언을 서면으로 제출했다. 하지만 실제로는 “이란이 12일 전쟁 동안 입은 핵 인프라의 심각한 피해로부터 회복하려 하고 있었다”고 표현을 슬쩍 바꿨다. 민주당 의원들은 ‘이란의 임박한 핵 위협’을 제시한 트럼프와 코드를 맞추려고 일부러 발언을 누락한 것 아니냐고 질타했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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