“법에 어긋”… 與, 조작기소 국조 딜레마
법조 “국정조사법 위반 가능성”
재판 중 사건 개입 금지와 충돌
더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’가 정작 국정조사법 위반 가능성이 제기되며 딜레마에 빠졌다. 민주당은 이재명 대통령 사건 공소취소를 국정조사의 목표로 삼고 있는데 재판 중인 사건 개입을 금하는 국정조사법 조항과 정면충돌하기 때문이다.
국정조사법 8조는 “개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 안 된다”고 명시돼 있다. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수는 19일 “재판 중인 사건의 기소에 관여할 목적이라면 명백히 법 취지에 어긋나는 것”이라고 말했다.
민주당도 이런 논란을 의식해 국정조사 명칭에 ‘공소취소’를 제외한 것으로 알려졌다. 그러나 민주당의 국조 추진위 명칭에는 ‘공소취소’가 들어가 있다. 국정조사 목적이 공소취소임을 자인한 셈이다. 윤상현 국민의힘 의원은 지난 18일 국회 법제사법위원회에서 정성호 법무부 장관에게 “국조 목적이 공소취소인데, 이는 국정조사 및 감사에 관한 법률 위반 아니냐”고 질의했다. 민주당의 국조 추진위가 선정한 8개 사건 중 4건이 현재 진행 중인 이 대통령 관련 사건임을 문제 삼은 것이다. 이에 정 장관은 “소추라기보다 과거 검찰권의 남용 오용 수사 과정에서의 불법을 조사하기 위한 것”이라면서도 “국회에서 논의될 문제라고 생각한다”고 답변했다.
논란을 피하기 위해 민주당이 ‘소추가 재판 중인 사건을 뜻하지 않는다’는 논리를 펴기도 어렵다. 그간 헌법 84조 ‘현직 대통령의 소추 받지 않을 권리’가 재판 중 사건도 포함된다며 대장동 사건이나 쌍방울 대북송금 사건 등 진행 중인 재판을 정지해야 한다는 주장을 해왔기 때문이다.
이날 국민의힘은 국정조사 특별위원회 명단 제출을 요구함에 따라 국민의힘 소속 법사위 의원 7명을 국조특위 위원으로 제출했다. 이로써 국조특위에는 공소취소 모임을 만든 이건태 의원 등을 포함해 민주당 11명, 나경원 의원 등 국민의힘 7명, 차규근 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원 등 총 20명으로 구성됐다.
국민의힘 원내지도부 관계자는 “국정조사는 반대하지만 국정조사가 진행됨에 따라 일방적으로 민주당 목소리만 나오는 것은 안 되기 때문에 명단을 제출한 것”이라고 말했다. 민주당 관계자는 “국정조사 이름에 ‘공소취소’가 들어가 있지 않으면 문제없다”며 “국정조사의 목적은 윤석열정부 정치검찰의 잘못된 조작기소를 밝혀내는 것”이라고 했다.
한웅희 정우진 기자 han@kmib.co.kr
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