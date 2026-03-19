국힘 일각 “해협 봉쇄 타격… 국익 차원 호르무즈 파병해야”
안철수 “소극적 대응 땐 경제 압박”
조정훈·박수영도 선제 파병 촉구
국민의힘에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 파병 요구에 적극 응해야 한다는 주장이 나왔다. 해협 봉쇄로 큰 타격을 입는 국가인 만큼 국익 차원에서라도 주도적으로 나서야 한다는 것이다.
국회 외교통일위원회 소속 안철수 의원은 19일 “한·미동맹이 의존을 넘어 상호 기여로 진화하는 변곡점”이라며 “파병을 경제와 안보자산 확보 수단으로 활용해야 한다”고 밝혔다. 그는 페이스북에 “트럼프 대통령의 외교는 군사·경제·통상을 결합한 ‘패키지’ 방식”이라며 “파병에 소극적으로 대응할 경우 경제·통상 분야 압박으로 이어질 수 있다”고 지적했다. 이어 “적극적 참여를 조건으로 신속한 핵추진 잠수함 건조와 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대에 대한 명시적 확답을 받아내야 한다”며 “말뿐인 자주국방을 넘어 군사적 수단과 물리적 역량을 확보하는 자강 안보로 나아가야 할 시점”이라고 강조했다.
한미의원연맹 야당 간사인 조정훈 의원도 “지금은 파병이 곧 국익”이라고 밝혔다. 조 의원은 “미·일 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리가 파병을 선언한다면 대한민국의 입지는 좁아질 수밖에 없다”며 “이재명정부는 주도권을 잃고 마지못해 끌려가는 최악의 선택을 하게 될 것”이라고 경고했다.
국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 박수영 의원도 국회에서 정유업계 대표들과 만나 “중동 사태는 더 이상 남의 나라 전쟁이 아니다. 모든 산업과 경제가 달린 긴박한 상황”이라고 말했다. 그러면서 선제적인 파병 선언을 촉구하며 “대미 협상에서 주도권을 쥐고 목소리를 키울 수 있을 것”이라고 말했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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