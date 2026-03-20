삼양식품, 명동 사옥 첫 개방… ‘불닭’ 팝업 운영
[비즈 이슈]
외국인 관광객 브랜드 체험 공간
포토존·소셜미디어 이벤트도 마련
삼양식품이 오는 24일까지 서울 중구 본사 1층 로비에서 외국인 관광객을 위한 브랜드 체험 팝업스토어 ‘하우스 오브 번(House of Burn)’을 운영한다고 19일 밝혔다. 사옥 이전 이후 내부 공간을 일반에 공개하는 것은 이번이 처음이다.
이번 팝업은 전 세계 불닭 팬과의 접점을 넓히고 브랜드 유대감을 강화하자는 김정수 삼양식품 부회장의 아이디어에서 출발했다. 사옥이 위치한 명동은 김 부회장이 과거 한 음식점에서 아이디어를 얻어 불닭볶음면을 탄생시킨 상징적인 장소이기도 하다.
삼양식품은 ‘Make Life Spicy!’를 콘셉트로 한국을 찾은 글로벌 관광객들이 여행 중 편하게 머물며 브랜드 정체성을 경험할 수 있는 공간을 마련했다. 삼양식품은 전체 매출의 80% 이상을 해외에서 거두고 있을 만큼 글로벌 수요가 높다.
현장에서는 불닭볶음면과 까르보불닭, 맵탱(MEP) 등 대표 제품을 시식할 수 있다. 관광객을 위한 라운지와 파우더룸도 운영한다. 포토존과 소셜미디어 연계 이벤트도 마련했다. 참여자에게 불닭 기프트팩과 불닭소스 등 경품을 증정한다.
팝업 운영 기간에 맞춰 서울 주요 거점에서 연계 프로모션도 진행할 계획이다. 명동·광화문·홍대·성수·여의도 일대 편의점 60여곳과 시내면세점, 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 삼양식품 대표 제품을 구매하면 한정판 타포린백을 증정한다.
삼양식품 관계자는 “한국을 찾는 글로벌 불닭 팬들의 성원에 보답하기 위해 사옥 내부를 처음으로 공개하게 됐다”며 “이번 행사를 통해 삼양식품이 지향하는 매운 즐거움과 문화적 가치를 가깝게 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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