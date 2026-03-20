아파트값 하락세, 강남3구→ 한강벨트로 확산… 서울 외곽지역도 멈칫
성동·동작구 하락… 세금 부담 영향
성남 분당·수원 영통 상승폭 둔화
단기 급등지역 중심으로 관망세
서울 아파트값 하락세가 이른바 ‘강남3구(강남·서초·송파)’뿐 아니라 인근 한강 인접 지역으로 번지고 있다. 서울 전역 25개 자치구 중 2곳을 제외한 나머지 자치구가 모두 상승폭이 꺾이거나 유지 또는 하락 양상을 보였다.
19일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 지난 16일 기준으로 일주일 간 서울 아파트 평균 매매가는 직전 주 대비 0.05% 올랐다. 오름폭은 전주보다 0.03% 포인트 줄어 7주째 상승세가 무뎌졌다. 서울 자치구 중 상승폭이 커진 건 0.14% 상승한 양천구와 0.10% 오른 금천구 2곳에 불과했다.
하락세인 곳은 더 늘었다. 일주일 전에는 서초·강남·송파·강동·용산구 5개 자치구가 전주 대비 가격이 떨어졌지만 이번에는 성동구와 동작구도 새로 추가됐다. 모두 ‘한강벨트’ 해당 지역이다. 성동구는 전주 0.06% 상승세, 동작구는 보합세였으나 이번엔 모두 0.01% 하락했다.
한강벨트를 중심으로 한 내리막 현상은 5월 9일 양도소득세 중과 유예조치 종료를 앞둔 다주택자들과 향후 보유세제 개편 가능성을 고려한 고가 1주택자 등의 매물 때문으로 해석된다. 남혁우 우리은행 연구원은 “인접 자치구에서 강남으로 갈아타고자 하는 수요자들의 매도 움직임이 반영된 결과”라면서 이같은 흐름이 한동안 번질 것이라고 봤다.
다음주에는 전날 열람이 시작된 올해 공동주택 공시가격 영향이 반영될 예정이라 하락 지역이 더 늘어날 가능성도 있다. 서울 평균 공시가격이 작년 대비 18.67% 올라 보유세 부담이 크게 늘 예정이기 때문이다. 이에 따라 세금 부담을 피하려는 고령 1주택자 등 매물이 추가로 나올 수 있다.
그간 실수요자들이 몰려 상대적으로 상승세였던 서울 외곽 지역에서도 변화 흐름이 감지됐다. 대부분 지역에서 상승폭이 꺾이거나 유지에 그쳐서다. 남 연구원은 “(외곽 지역은) 올해 단기간 급등했던 지역들 중심으로 관망세가 나타나기 시작했다”며 부족한 매물과 단기간 급등한 매도호가로 실수요자들이 부담을 느낀 게 원인이라고 봤다.
수도권 전체에서도 아파트 매매가 상승폭은 전주 0.08%에서 0.05%로 줄어들었다. 과천은 0.06% 떨어지며 5주째 내리막이었고 성남 분당구는 전주 0.26% 상승했던 게 0.11%, 수원 영통구는 0.45% 상승했던 게 0.14%로 상승폭이 눈에 띄게 줄었다. 그간 약하게나마 상승세를 유지해온 인천도 보합세로 돌아섰다. 전국 상승률은 0.02%로 직전 주 대비 0.02%포인트 떨어졌다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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