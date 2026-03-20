신동빈 롯데 회장, 최가온·김상겸 등 동계올림픽 선수단 격려
협회 포상 및 특별 포상금 지급
롯데그룹은 신동빈 회장이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 메달을 딴 국가대표 선수들을 만나 직접 포상금을 주며 격려했다고 19일 밝혔다(사진).
협회는 이날 서울 송파구 시그니엘 서울에서 격려행사를 열고 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온에게 3억원, 스노보드 남자 평행 대회전 은메달 김상겸에게 2억원, 스노보드 여자 빅에어 동메달 유승은에게 1억원을 지급했다. 신 회장은 협회 포상금 외에 사재로 최가온에게 1억원, 김상겸에게 7000만원, 유승은에게 3500만원의 특별 포상금을 추가로 전달했다.
롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡아 종목 육성을 위해 300억원 이상을 지원해 왔으며, 평창 동계 올림픽 지원금을 포함하면 총 투자 규모는 800억원에 달한다고 설명했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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