28년 연속 고객만족도 1위… 최신 주거문화 선도
삼성물산 ‘래미안’
아파트 브랜드 ‘래미안’이 브랜드 론칭 26주년을 맞아 올해도 최신 주거문화를 선도할 각오를 밝혔다.
삼성물산 ‘래미안’은 2000년 ‘자부심(Pride)’이라는 브랜드 철학을 바탕으로 만들어졌다. 지난해에도 한국생산성본부가 꼽은 국가고객만족도(NCSI) 28년 연속 1위, 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 22년 연속 1위를 이어갔다.
서울 송파구 문정동에 위치한 홍보관 ‘래미안갤러리’는 2022년 9월에 고객 체험형 공간으로 리뉴얼한 상태다. 조경 브랜드인 ‘네이처 갤러리(Nature Gallery)’를 구현한 모델정원과 109㎡, 199㎡ 타입 주거체험관인 플로팅 아일랜드가 마련되어 있다.
2023년에는 건설사 최초 연간 시즌 전시를 도입했다. 지난해에만 방문인원이 약 10만명에 이른다.
래미안에는 모바일 앱 ‘헤스티아 2.0’도 적용되어 있다. 헤스티아 2.0에서 고객은 VR(가상현실) 기술로 동일한 평형 내부전경을 둘러보고 원하는 부위 길이 측정도 할 수 있다. 입주 전 세대 점검 시 보수 필요 부위를 터치해 A/S를 접수하고, 처리 뒤 사진으로 결과도 확인한다.
래미안은 명품 가구업체 ‘몰테니앤씨(Molteni&C)’와 협업해 ‘래미안 더 컴포지션’이라는 상표를 출원하기도 했다. 디자인 타입인 ‘스타일 클로젯’, ‘키친 스테이션’, ‘라운지 허브’ 등은 현재 래미안갤러리 전시관에서 찾아볼 수 있다. 래미안 트리니원(반포주공 3주구)을 시작으로 확대 제공 예정이다.
래미안은 지난해 9월 미래 주거 모델 ‘넥스트 홈’ 테스트베드(실증공간)를 선보이기도 했다. 벽식구조가 아닌 수직 기둥에 보를 더한 ‘넥스트 라멘’ 구조를 적용해 다양한 공간을 구성할 수 있다. 바닥과 벽체, 욕실 등은 조립식 형태 모듈형 건식 자재로만 구성된 인필 시스템을 적용했다.
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