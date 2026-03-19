[단독] 내년부터 서울 지하철 카드 안 찍고 게이트 통과
1~8호선 276개역에 ‘태그리스’
스마트폰 앱 원격 결제 시스템
올해 서울 지하철 1~8호선 276개 역에 ‘태그리스’ 개찰구(게이트)가 설치된다. 태그리스는 교통카드를 찍지 않아도 요금을 결제할 수 있는 서비스다. 교통약자 편의성을 개선하고 혼잡 시간대 대기 줄을 줄일 수 있을 것으로 예상된다.
19일 서울교통공사(서교공)의 서울시의회 업무보고 자료와 국민일보 취재를 종합하면 서교공은 다음 달 ‘제3기 교통카드 수집 시스템 구축 사업’에 착수한다. 태그리스 게이트 설치는 이 사업에 포함돼 있다. 올해 마무리한다는 계획이 세워졌다. 승객들은 내년 1월부터 휴대폰에 관련 애플리케이션을 받고 블루투스를 활성화해 놓으면 태그리스 게이트를 통과할 수 있게 된다. 태그리스 게이트는 서교공이 관리하는 모든 역사인 1~8호선 276개 역에 600여개 도입된다.
시스템 구축 사업비 약 700억원은 이달 중 공모를 통해 선발될 사업자가 전액 부담한다. 대신 사업자는 서교공의 전체 요금 수입을 0.3% 범위 안에서 10년간 회수해 간다. 회수 금액은 400억원 안팎으로 예상된다. 회수금이 사업비에 미치지 못하지만 사업자는 최신 기술 포트폴리오 선점에 따른 경쟁 우위 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다.
당초 태그리스 게이트는 지난해 구축될 계획이었다. 하지만 심한 적자에 빠진 서교공이 예산 확보에 실패해 무산됐다. 서교공의 누적 적자는 19조7477억원에 달한다. 이 때문에 자체 예산이 들지 않는 공모 방식으로 재추진하는 것이다. 앞서 서교공은 태그리스 상용화를 목표로 2023~2024년 기술 실증을 완료해 100%에 가까운 무선 통신 정확도를 달성한 상황이었다.
태그리스 게이트 구축이 완료되면 교통카드를 접촉할 필요가 없게 돼 승객들의 편의가 높아질 전망이다. 휠체어·목발 이용자나 유모차를 동반한 승객, 노약자는 교통카드를 꺼내야 하는 불편함을 덜 수 있게 된다. 또 게이트 통과 시간이 1명당 0.23초가량 줄어 역사 내 혼잡도가 일부 개선될 것으로 예측된다.
다만 태그리스 게이트 이용률이 예상보다 낮을 가능성도 있다. 2023년 9월 우이신설선 12개 역에 태그리스 게이트(사진)가 도입됐으나 이용률이 1%에 미치지 못한 상황이다. 서교공이 적자 심화 우려 속에 요금 일부를 사업자에 떼어내 줘야 한다는 점도 문제로 지적된다. 서교공 관계자는 “당장 이용하는 사람이 적고 요금 수입이 줄어들어도 교통약자의 편의성을 개선할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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