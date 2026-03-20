작곡가 진은숙, ‘BBVA 지식 프런티어상’ 수상
한국인 최초… “강력한 표현력”
세계적인 작곡가로 통영국제음악제 예술감독을 맡고 있는 진은숙(사진)이 스페인 BBVA 재단에서 수여하는 지식 프런티어 상(BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award) ‘음악과 오페라’ 부문 수상자로 18일(현지시간) 선정됐다.
2008년 제정된 이 상은 금융투자그룹 BBVA가 설립한 재단이 스페인 국립연구위원회와 함께 운영하며, 과학 연구 및 문화 창조 분야에서 중요한 공헌을 한 사람들을 선정해 시상한다.
BBVA 지식 프런티어 상은 지금까지 34명의 노벨상 수상자를 배출할 만큼 공신력 있는 상이다. 수상자에게는 상금 40만 유로(약 6억8000만원)가 수여된다. 그동안 음악과 오페라 분야에선 피에르 불레즈, 스티브 라이히, 죄르지 쿠르타그, 존 애덤스, 아르보 패르트, 조지 벤저민 등 손꼽히는 작곡 거장들이 상을 받았다. 한국인 수상자는 진은숙이 처음이다.
BBVA 재단은 “진은숙은 기악적 기교와 강력한 표현력으로 상징적 세계를 묘사하는 능력이 탁월하다. 또한 독창적인 음악 언어와 기법을 발전시켜 음악 창작 분야에서 뛰어난 공헌을 해 왔다”고 선정 이유를 밝혔다. 지난해 초연한 진은숙의 오페라 ‘달의 어두운 면’의 성공을 꼽기도 했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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