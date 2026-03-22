중도금 납입 전 전매 가능… 1호선 초역세권 단지
㈜신영 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’
신영이 공급하는 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이 분양 중이다. 경기도 양주시 덕계동 152번지 외 10필지 일원에 들어서는 이 단지는 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용면적 49~122㎡의 1595가구로 조성된다. 시공은 대방산업개발이 맡았다.
1차 계약금 500만원 정액제와 2차 계약금 무이자 대출로 초기 부담을 크게 낮췄다. 입주 전까지 1차 계약금만으로 계약을 유지할 수 있고, 중도금 납입 전 전매도 허용된다. 향후 분양 조건 변경 시 기존 계약자에게도 동일 조건을 소급 적용하는 ‘계약조건 안심보장제’도 운영한다.
지웰 엘리움 양주 덕계역은 서울 접근성이 좋은 편이다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 있는 초역세권 단지인 데다, 최근 급행열차 정차역으로 추가 지정돼 출퇴근 여건이 크게 개선됐다. 수도권광역급행철도(GTX) C노선 추진, 지하철 7호선 연장 사업 등 서울 접근성을 높일 대형 교통 호재도 다수다.
생활 편의성도 높다. 덕계역 중심 상권과 이마트, LF스퀘어 등 대형 편의시설이 가깝고, 예비타당성 조사를 앞둔 300병상 규모의 옥정 공공의료원도 추진되고 있다. 우수한 교육환경과 자연·문화 인프라도 갖췄다. 올해 9월 개교 예정인 회천새봄초를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 있어 안전한 통학이 가능하다.
수변공원, 고장산 등 자연환경도 조성돼있으며, 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 문화 인프라도 기대할 수 있다. 이밖에도 키즈라운지 연계 북카페, 국공립 어린이집, 피트니스, 건식사우나 등 다채로운 커뮤니티 시설도 조성된다.
전 가구에 3~4베이 설계를 적용했으며, 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다. 입주는 2029년 4월 예정이다.
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