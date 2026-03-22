풍무 마지막 대형 타입… 비규제·분상제 적용
BS한양 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’
BS한양이 경기도 김포 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 조성되는 ‘풍무역세권 수자인 그라센트 2차’를 다음달 분양한다. 풍무역세권 수자인 그라센트 2차는 경기도 김포시 사우동 167-1번지 일원에 지하 2층~지상 28층, 7개 동, 총 639가구로 조성된다. 분양가상한제가 적용됐다.
풍무역세권 수자인 그라센트 2차는 김포골드라인 풍무역과 사우역을 모두 도보로 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 갖췄다. 단지 인근에 있는 사우초와 사우고를 도보로 통학할 수 있으며, 사우동 생활권과 맞닿아있어 사우동 학원가와 행정·생활 인프라를 함께 누릴 수 있다.
서울 접근성도 좋은 편이다. 풍무역을 중심으로 지하철 5호선 연장 사업이 추진되고 있어 5호선 연장 시 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 크게 개선될 전망이다.
전용 59, 84㎡ 타입이었던 1차와 달리 2차는 전용 84, 105㎡ 타입으로 구성해 중대형 수요층을 겨냥했다. 특히 전용 105㎡는 일반 아파트(주상복합 제외)로서는 풍무역세권 내 마지막 대형 타입이다. 전 세대 4베이 판상형 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 실거주 만족도를 높이는 평면 구성과 커뮤니티 계획을 세웠다. 다자녀 가구와 공간 확장을 원하는 실수요층에 적합할 것으로 보인다.
BS한양 관계자는 “서울 공급 감소와 가격 부담이 지속되는 상황에서 풍무역세권은 비규제, 분상제, 서울 접근성이라는 조건을 동시에 갖춘 계획도시로서 주목받고 있다”고 설명했다. 풍무역세권 도시개발사업은 김포의 주거, 상업 기능 강화와 서울 접근성 개선을 목적으로 풍무역 북측에 총 6599가구의 주거시설과 생활기반시설이 공급되는 미니신도시급 사업이다. 풍무역세권 수자인 그라센트 2차의 견본주택은 경기도 김포시 사우동 571-8 일원에 마련될 예정이다.
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