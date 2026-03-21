2026 팝페라 테너 임형주 신춘 독창회, 한국리스트협회 제53회 정기연주회
[And 방송·문화]
팝페라 테너 임형주가 4월 10일 서울 영등포구 영산아트홀에서 독창회(왼쪽)를 연다. 미국 뉴욕 줄리아드 음악원 예비학교와 이탈리아 피렌체 산 펠리체 음악원을 졸업한 임형주는 2003년 2월 노무현 대통령 취임식에서 만 17세의 나이로 애국가를 독창하며 큰 화제를 모았다. 이후 다양한 국가 행사에 초청되는 한편 국내외에서 독창회를 하거나 유수의 오케스트라와 협연하는 등 활발하게 활동을 이어왔다. ‘팝페라 센세이션’이라는 부제를 단 이번 독창회는 2023년 9월 데뷔 25주년 기념 독창회 이후 2년여 만에 서울에서 갖는 유료 독창회다. 코리안 내셔널 필하모닉 앙상블과 함께 뮤지컬, 오페라, 팝, 7080 댄스곡 등 다양한 장르의 노래를 들려줄 예정이다. 문의 ㈜디지엔콤(02-515-8882)
한국리스트협회의 제53회 정기연주회(오른쪽)가 4월 11일 영산아트홀에서 열린다. 한국리스트협회는 헝가리 작곡가 겸 피아니스트 프란츠 리스트의 음악을 연구하고 보급하기 위해 1999년 16인의 젊은 피아니스트들이 모여 창단했다. 매년 정기연주회, 세미나, 콩쿠르 등을 통해 리스트를 국내에 알리고 있다. 이번 정기연주회에는 피아니스트 안국선 서영희 김선혜 이나래 이귀란 양혜조 이정화 황윤하 김유상, 바이올리니스트 김상아, 테너 김은국이 참여한다. ‘리스트와 그의 스승들 I’이라는 부제에서 알 수 있듯 리스트와 함께 바흐, 베토벤, 체르니, 파가니니, 베를리오즈, 베버, 슈베르트 등 리스트에게 영향을 끼친 선배 작곡가들의 작품이 연주된다. 문의 케이클래식스테이지(02-523-7789)
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