5호선 연장 수혜 단지… 6·27 규제 영향 없어 실수요자 관심 집중
롯데건설 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’
경기도 김포시 풍무동에 위치한 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’가 서울 지하철 5호선 연장 사업의 수혜단지로 떠오르고 있다.
국토교통부에 따르면, 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 통과해 본격 추진된다. 서울 방화차량기지에서 풍무역, 장기역을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티 지구까지 약 25.8㎞ 구간 노선으로 총 사업비는 3조5587억원이 투입된다.
‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’는 풍무역 역세권에 위치해 서울 지하철 5호선 연장 개통 시 서울 주요 업무지구 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 또한 이 단지는 6·27 고강도 대출규제 시행 이전에 분양 공고를 완료해 규제의 영향을 받지 않는다. 해당 단지는 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제로 초기 현금 보유액이 부족한 무주택자나 젊은 세대들의 부담이 적고, 중도금 및 잔금 대출에서도 강화된 규제의 영향이 없기 때문에 젊은 무주택자들의 관심이 집중되고 있다.
‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’ 단지 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 생활 편의시설 이용 및 CGV 영화관 등 문화시설 이용이 편리하다. 주변에는 신풍초, 풍무고 등 학교가 많고 풍무동과 사우동 학원가도 가까워 자녀를 둔 수요자들의 관심이 높다. 추후 풍무역세권 개발, 인하대학교 김포메디컬캠퍼스 조성 사업 추진 등 개발 계획이 많아 미래가치도 기대된다.
뛰어난 상품성도 눈에 띈다. 전 세대 남향(남동, 남서)위주로 배치했으며 4베이·판상형(일부 세대 제외) 위주로 단지를 구성해 채광과 통풍에도 신경 썼다. 또한, 모든 타입에 팬트리 공간과 안방 드레스룸을 적용했으며, 전 세대 개별 세대창고를 별도 공간에 제공해 공간 활용도를 극대화했다. 입주민 전용 커뮤니티 시설로는 독서실, 피트니스클럽, 실내골프클럽, 다이닝카페, 게스트하우스, 시니어클럽, 키즈스테이션 등이 다채롭게 들어선다.
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