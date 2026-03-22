계절마다 빼어난 자연환경 속 초고층 단지
현대건설 ‘힐스테이트 선암호수공원’
울산의 대표 ‘핫플레이스’인 선암호수공원 일대에 700여가구 규모의 주상복합 단지가 들어선다.
현대건설은 울산 남구 야음동 일원에 위치한 ‘힐스테이트 선암호수공원’이 2028년 2월 입주 예정이라고 밝혔다. 지하 6층에서 지상 최고 44층으로 구성된 2개 단지 총 753가구 규모다. 이중 아파트가 631가구, 오피스텔이 122실이다.
해당 단지의 가장 큰 장점은 도심 속 희소한 자연환경인 선암호수공원을 바로 누릴 수 있는 입지여건이다. ‘도심 속 물의 정원’으로도 불리는 선암호수공원은 호수를 중심으로 4㎞ 산책로에 벚나무가 있어 대표적인 봄 벚꽃 명소 중 하나다. 봄뿐 아니라 여름과 가을에도 수변꽃단지에서 장관을 만끽할 수 있다. 가족단위 방문객을 위한 각종 놀이시설도 있다.
단지가 들어서는 울산 남구는 현재 분양권 물량이 줄어들며 신축 공급 공백이 발생한 상태다. 향후 정비사업 위주 제한적 공급만 예정돼 해당 단지의 희소성이 뚜렷하다.
그러면서도 단지가 인접한 대현동 생활권 중심 야음동 일대에 고층 브랜드 단지가 순차 공급 예정이란 점은 호재다.
출퇴근 접근성도 우수하다. SK, S-Oil 온산 석유화학단지를 비롯해 울산대교가 인근에 있어 현대중공업, 미포조선, 현대자동차 등 주요 산업단지로 연결된다. 도시철도 트램 2호선이 인근 개통 예정이기도 하다. 시세로 따져도 기존 아파트와 비교했을 때 상품성이 있는 편이다.
인근에는 야음초와 대현초, 용연초 등 도보 통학이 가능한 초등학교가 여러 곳 위치했다. 동평중과 대현고 등 중·고교도 인근에 있다. 4Bay 판상형 구조를 적용해 공동주택 아파트에 준하는 평면을 구현했고, 전용률 역시 일반 아파트 수준으로 끌어올렸다. 층간소음 저감 기술인 ‘H 사일런트 홈 시스템Ⅰ’을 적용했고 스카이라운지 및 컨시어지 서비스도 도입한다.
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