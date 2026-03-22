경산역·경산로 가깝고 풍부한 생활 인프라
호반건설 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’
경북 경산에서 ‘경산의 센트럴파크’로 불리며 민간공원 특례사업으로 조성되는 상방공원 인근 주거단지에 대한 관심이 커지고 있다. 호반건설이 공급하는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 대규모 녹지와 생활 인프라가 인접해 있어 그린 프리미엄을 갖춘 공동주택으로 평가된다.
경산상방공원은 경산시 최대 규모(약 64만㎡)의 문화예술공원으로, 완공 후 경북지역을 대표하는 녹지 공간으로 자리잡을 예정이다. 넓은 녹지는 물론 산책로, 휴식 공간을 갖춰 도심 속 자연을 가까이에서 누릴 수 있는 환경을 제공한다. 예술·역사·자연을 테마로 한 다채로운 공원과 전문 공연장인 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화 시설이 들어설 예정이다.
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 경산 상방공원과 함께 조성되는 대단지 공동주택이다. 상방공원과 함께 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원 등 4개의 대규모 공원이 인접해 있어 경산을 대표하는 도심 속 힐링 주거단지가 될 것으로 기대된다. 특히, 민간공원조성 특례사업으로 조성되는 대단지 공동주택은 주거 쾌적성을 중시하는 최근 수요와 희소성으로 인해 높은 가치를 인정받고 있다.
‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 공원 인접 입지에 더해 생활 편의시설을 고루 갖춘 점이 특징으로 꼽힌다. 경산 도심과의 접근성이 양호해 각종 상업·행정 시설 이용이 편리하며, 인근 교육시설도 생활권에 포함된다. KTX경산역과 경안로 등 편리한 교통망을 갖췄고, 홈플러스·경산중앙병원 등 풍부한 생활 인프라가 인접해 있다. 경산초, 동부초를 비롯한 초중고 학교가 인근에 있으며, 경산시청 등 각종 관공서가 인근에 위치해 행정업무도 편리하게 볼 수 있다. 향후 1·2단지가 모두 공급되면 총 2105세대 규모의 호반써밋 브랜드타운을 형성할 것으로 예상된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사