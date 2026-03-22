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인천시청 인근 대단지로 공품아 매력도 갖춰

입력:2026-03-22 18:07
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㈜한화 건설부문 ‘포레나더샵 인청시청역’

㈜한화 건설부문 제공

대형건설사 두 곳이 힘을 합친 대단지 브랜드 아파트가 인천시청 인근에 분양된다. 한화 건설부문과 포스코이앤씨는 인천 남동구 구월동 311-1번지 일대에 ‘포레나더샵 인천시청역’을 분양한다고 밝혔다. 입주는 2029년 9월 예정이다.

해당 단지는 전용면적 39~84㎡ 총 2568가구로 이중 735가구가 일반분양에 해당한다. 일반분양 구성은 전용면적 49㎡가 46세대, 59㎡은 A타입이 383세대, B타입이 306세대다. 거실에 우물 천장 설계로 개방감을 극대화했고, 배선기구류 통합 디자인인 ‘포레나 엣지룩’을 적용했다. 유상 옵션 선택 시 주방에 오픈형 구조의 프리미엄 키친 인테리어가 적용된다.

교통 면에서는 인천지하철 1·2호선 인천시청역이 도보권 안에 있다는 게 최대 장점이다. 향후 GTX-B 노선 개통 시 서울역과 여의도 등으로 쉽게 오갈 수 있다. 1호선 간석오거리역도 단지와 붙어있다. 경인로를 거쳐 수도권 제1·2순환고속도로와 제2경인고속도로로 진입할 수 있다.

단지 앞 상인천초등학교를 포함해 반경 1㎞ 안에 중·고등학교가 위치했다. 홈플러스와 롯데백화점 등 쇼핑장소와 대형병원인 가천대길병원이 가깝다.

쾌적한 주거 환경을 제공하는 ‘공품아’ 매력도 갖췄다. 단지와 붙어있는 이화어린이공원, 어린이공원 및 소공원을 비롯해 약 3.9㎞ 길이의 중앙공원 등이 인접해 도심 속에서도 풍부한 녹지 인프라와 여유로운 여가를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

주거 편의를 극대화하는 첨단 시스템도 선보인다. 스마트홈 플랫폼인 ‘홈닉’을 도입해 조명·가전 제어는 물론 관리비 확인과 커뮤니티 예약까지 하나의 앱으로 관리할 수 있는 스마트 주거 환경을 구축한다. 주차장에는 한화 건설부문이 최초 개발한 천장형 전기차 충전 시스템인 ‘EV에어스테이션’이 적용된다.

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