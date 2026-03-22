단지 외관 최신 트렌드 반영… 지역 랜드마크로 우뚝
대우건설 ‘동래 푸르지오 에듀포레’
대우건설이 부산시 동래구 안락동 일대에 조성하는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’의 전타입 선착순 동·호 지정 분양 중이다. 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 공급되며, 지하 3층에서 지상 최고 38층, 12개 동, 총 1481가구의 대단지로 조성된다. 이 중 조합원분을 제외한 전용면적 74~84㎡ 474가구가 일반 분양 물량이다.
‘동래 푸르지오 에듀포레’는 안락동 일대에 오랜만에 공급되는 신축 브랜드 대단지로, 지역 주거문화를 바꿀 차별화된 상품성을 대거 갖췄다. 먼저 단지 외관은 최신 트렌드를 반영한 세련된 디자인과 웅장한 문주를 적용해 랜드마크로서의 상징성을 높였다. 일부 동에는 경관조명이 설치된 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용해 화려한 야간 스카이라인을 선보일 예정이다.
내부 평면은 다양한 입주민의 라이프스타일을 고려해 다채롭게 설계했다. 전용 74㎡A는 공간 활용성이 높은 3Bay 판상형 구조를, 전용 76㎡A는 주방에 아일랜드장을 더해 넉넉한 수납공간을 확보한 타워형 구조를 채택했다.
주력 평형인 타워형 84㎡A 타입은 ‘이면 개방형’ 설계를 통해 개방감과 채광, 조망을 극대화했으며, 안방뿐 아니라 침실에도 드레스룸을 설계해 수납 효율을 강화했다.
이 밖에도 세대별 전용 지하 창고 제공, 시스템 이중창 및 유리 난간 적용 등 세심한 배려가 돋보인다. 또한 ‘라이프업 스타일링’, ‘라이프업 키친’ 등 삶의 질을 높이고 일상을 업그레이드할 수 있는 푸르지오만의 옵션 상품을 통해 유럽산 마감재와 특화된 수납공간을 소비자가 직접 선택할수 있다.
전체 대지의 약 37%를 할애해 공원형 단지로 조성한 특화 조경설계도 눈에 띈다. 단지 중앙의 입체형 커뮤니티 라운지를 비롯해 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 다채로운 휴게 공간이 마련된다.
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