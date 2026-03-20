“동료를 떠나보낼 수 없었다”… 자동용접 개발한 30년 베테랑

[산업현장의 고수들] 한화오션 ‘1호 명장’ 조수연 기원

한화오션 ‘1호 명장’으로 선정된 조수연 상선사업부 기원이 예리한 눈빛으로 작업 현장을 살피고 있다. 약 30년간 조선소 현장을 지켜온 조 명장은 “후배 기술자들이 기술보다는 현장을 사랑하면서 기본과 안전을 지키는 자세를 갖췄으면 한다”고 말했다. 한화오션 제공

“기술이 내 인생의 자산이 된다”



“동료를 더 이상 떠나보낼 수 없다”



조수연 명장이 후배 직원의 작업 현장을 지켜보면서 노하우를 전하고 있다. 한화오션 제공

“기술 아닌 현장을 사랑했으면”



한화오션 제공

명장만 쓰는 ‘보라색 안전모’… 정년 이후에도 기술지도강사로 활동

한화오션의 특별한 명장제도

추가 인센티브… 개인 사무실·車 제공

