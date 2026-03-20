“출판 암흑기, 절망적 상황이지만 무덤까지 간 것은 아니다”

마르코폴로는 매달 2권 정도 책을 내놓는다. 김효진(54) 대표 혼자서 운영하는 1인 출판사라는 게 믿기지 않는 생산성이다. 첫 책을 낸 지 4년이 갓 지났는데 벌써 100종이 넘는 책을 세상에 선보였다. 직원 5명 내외 규모의 출판사도 힘든 일이다. 김 대표는 기획부터 편집, 마케팅까지 혼자서 열 일을 마다 않는다. 그것도 서울도 출판단지가 있는 경기도 파주도 아닌, 세종시의 집이 사무실이다. 두어 달에 한 번꼴로 서울에 온다기에 약속을 잡아 지난 5일 서울 중구에 있는 온라인 서점 알라딘커뮤니케이션의 한 공간에서 김 대표를 만났다. 인터뷰 전과 인터뷰 도중에 잠시 짬을 내서 서점 MD(구매담당자)를 만났다. 곧 출간 예정인 책들을 홍보하기 위해서였다. 인터뷰가 끝난 뒤에는 인쇄 관계자와 약속이 있다고 했다.
놀라운 생산성의 비밀
우선은 그의 생산성이 궁금했다. 비밀은 잡지였다. 그는 10년 넘게 클래식 음악 전문 월간지에서 일했다. 원고를 기획하고 편집하는 것은 잡지나 출판이 크게 다르지 않았다. 그는 “한 달에 한 권은 꼭 내야 하는 시스템 속에서 잡지를 만들었다”면서 “만약 일반 단행본 출판사에서 일했다면 지금처럼 많은 책을 만들 생각을 하지 못했을 것”이라고 했다.
김 대표는 늘 세계 각국 신문의 북섹션이나 서평 사이트를 찾아다닌다. 그렇게 ‘보물’을 찾아내면 출판 계약을 하고, 번역을 맡긴다. 다양한 국내 저자 발굴에도 소홀하지 않다. 그렇게 현재 출간을 준비하는 책만 20종이 넘는다고 한다. 그는 “물론 무조건 종수가 많은 것이 좋은 건 아니겠지만 질과 양은 어느 정도 함께 가기 마련”이라며 “출판하는 모든 책이 걸작은 아니겠지만 그 지점을 향해 나아가는 몸짓 중의 하나”라고 말했다.
책은 빨간약
김 대표에게 책은 ‘치유’라는 이름과 다르지 않다. 그는 서울 달동네에서 살았다. 어머니는 월부 책장수에게서 계몽사 어린이 전집을 사줬다. 원래는 120권짜리였지만 집안 형편 때문에 절반인 60권밖에 사지 못했다. 책을 읽고 또 읽었다. 지금도 ‘우주선 닥터’ ‘플루타르크 영웅전’ ‘클로디아의 비밀’ ‘돌리틀 선생님 항해기’ 등 제목을 기억하고 있다. 그는 “가끔 어머니가 만약 120권짜리 전집을 사줬다면 유년 시절은 두 배로 행복해지지 않았을까라는 생각을 하곤 한다”고 말했다. 중고등학교 시절은 “꿈도 희망도 없이 무기력하게 지냈던” 시기였다. 그는 “도서관이라는 도피처가 없었다면 그 시절을 어떻게 견뎠을지 상상이 잘 안 간다”고 했다. “사춘기 때의 저에게 이청준이나 김승옥은 일종의 빨간약 같은 존재였습니다. 상처 위에 바르는 빨간약 말입니다.”
중학교 2학년 때 읽었던 알베르 카뮈의 ‘이방인’은 아직도 강렬한 인상으로 남아 있다. 당시 ‘이방린’이라는 이름의 선생님이 본인 이름과 비슷한 소설책이 있다고 추천해서 찾아 읽었다고 한다. 그는 “물론 주인공 뫼르소와 저를 동일시한 건 아니지만 머리 위로 이글거리던 태양이 삶을 흔들기는 매한가지였다”면서 “매일매일을 견디고 있는 게 나뿐만이 아니구나라는 생각을 많이 했던 것 같다”고 말했다.
아무도 가 보지 않은 길을 가 보자
늘 책과 함께였지만 출판사를 운영하리라곤 생각지 못했다. 배우자의 직장 때문에 어쩔 수 없이 세종시로 이주하게 되면서 직접 책을 만드는 일에 뛰어들었다. 이메일로 모든 일을 할 수 있는 요즘 같은 시대에 지방에서 제대로 할 수 있는 몇 안 되는 일이었기 때문이다. 아메리카 대륙을 발견한 ‘마르코 폴로’의 이름을 빌려 출판 등록을 했다. “아무도 가 보지 않은 길을 가 보자”는 의미를 부여했다. 혼자지만 영국의 ‘펭귄 북스’이나 일본의 ‘이와나미 서점’ 같은 종합출판사를 지향한다. 그렇지만 아무래도 김 대표의 관심 분야인 역사와 문학·예술 쪽을 주로 출판한다. 그는 “내가 안 읽을 책을 내지는 말자는 생각을 갖고 있다”면서 “내 마음이 움직이고 심장을 뛰게 만들지 않는 책을 굳이 만들고 싶지 않다”고 했다.
어린 시절부터 늘 책을 읽으면서 불만이던 것은 번역서의 경우, 영어권과 일본어책이 주류였다는 점이었다. 마르코폴로에서 나온 책들이 다소 생소한 언어권이 많은 이유를 짐작할 수 있다. 2022년 2월에 나온 마르코폴로의 첫 책도 이탈리아의 정물화가 조르조 모란디의 예술 세계를 담은 ‘순례자의 그릇: 조르조 모란디’였다. 김 대표는 “그때까지 그리고 지금도 이탈리아의 정물화가 모란디에 관한 한국어책은 이 책이 유일하다”고 말했다. 준비 중인 책 중에는 네덜란드 문학의 거장 빌럼 프레데리크 헤르만스의 ‘다모클레스의 암실’과 올해 인터내셔널 부커상 후보에 오른 이탈리아의 젊은 작가 마테오 멜키오레의 ‘공작’ 등이 있다. 김 대표가 “우리 시대의 카프카가 될 것 같다”는 루마니아의 미르체아 커르터레스쿠 대표작 ‘솔레노이드’도 야심 차게 준비하고 있다.
별빛과 지도와 같은
김 대표가 유독 애정을 갖고 밀고 나가는 것은 세계문학을 아우르는 ‘도서관’ 시리즈다. 그는 헝가리 문예비평가 게오르크 루카치가 쓴 ‘소설의 이론’에 나오는 유명한 서문을 인용했다. “별이 빛나는 창공을 보고, 갈 수가 있고 또 가야 할 길의 지도를 읽을 수 있던 시대는 얼마나 행복했던가. 그리고 별빛이 그 길을 훤히 밝혀주던 시대는 얼마나 행복했던가.” 김 대표는 “하늘엔 별이 사라지고, 우리 손엔 길을 찾아갈 지도가 없는” 시대에 도서관 시리즈가 “별빛과 지도와 같은 역할”을 해주기를 기대하고 있다.
김 대표가 펴낸 책 가운데 마음 가장 깊은 곳에 자리 잡은 작품은 대만 작가 장구이싱의 ‘강을 건너는 멧돼지’다. 두 팔을 잃고도 발을 손처럼 쓰며 억척스럽게 살았던 주인공 관야펑이 평화가 찾아온 어느 날 돌연 스스로 생을 마감하는 것으로 시작되는 소설이다. 태평양 전쟁 당시 보르네오섬을 배경으로 인간 본성의 밑바닥을 응시한다. 김 대표는 “음험한 문학적 상상력과 역사적 진실이 만나 삶과 죽음, 사람과 짐승, 선과 악의 경계를 재구성하는 수작”이라고 평한다. 그가 생각하는 “별빛과 지도와 같은 역할”이라는 출판의 의미를 읽을 수 있다.
하지만 모든 지도와 별빛이 독자의 손에 닿는 것은 아니다. 그는 지난해 말, 독일 문학의 정전이라 불리는 크리스타 볼프의 ‘크리스타 T.의 추억’을 출간했다. “전체주의라는 거대한 벽 앞에서 자아실현과 사회적 순응 사이를 방황하다 스러져간 한 개인의 기록”은 안타깝게도 초판조차 다 소진하지 못한 채 창고 한구석을 지키고 있다. 김 대표는 ‘가장 안타까운 책’으로 이 작품을 꼽았다.
절망적이지만 끝난 것은 아니다
김 대표는 전자책을 만들지 않고 있다. 책은 “만지고 느끼는 것”이라는 신념 때문이다. 그는 “책은 얼굴로 비비고 손끝으로 꾸욱 누르면 살짝 종이 위에 흔적이 남는 그런 물리적인 대상”이라며 “하다못해 베개 대신 머리를 누일 수 있는 것이고 중고로라도 팔아서 따뜻한 밥 한 끼를 먹을 수 있게 해주는 존재”라고 설명했다. “바그너의 말대로 ‘세계는 온통 채워지지 않는 갈망일 뿐’이겠지만 그걸 채울 수 있는 건 내게는 아직까지도 종이책입니다.”
출판이 어려운 시대다. 김 대표는 현재 출판 상황과 잘 맞아떨어지는 말이 있다면서 오스트리아 작가 카를 크라우스의 ‘인류 최후의 나날’에 나오는 한 구절을 들려줬다. “절망적인 상황이다. 그러나 무덤까지 간 것은 아니다.”
“요즘의 제 심정은 산업혁명 시대를 맞이한 플랑드르의 양털 깎기 노동자가 된 기분이랄까요. 역사를 돌이켜보면 복사기가 세상에 처음 나왔을 때 출판사들은 두려움에 휩싸여 ‘책의 종말’을 소리 높여 외치기도 했습니다. 사실 지난 세기만 하더라도 초판 3000부를 찍었다고 합니다. 지금은 1000부나 찍을까요. 사람들은 점점 더 책을 멀리하고 매년 매출은 줄어들겠죠. 그래도 저는 책이야말로 ‘가장 완전한 형태의 독서’라는 움베르토 에코의 말을 믿습니다.”
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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