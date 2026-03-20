“출판 암흑기, 절망적 상황이지만 무덤까지 간 것은 아니다”

[창작가] 1인 출판 김효진 마르코폴로 대표

기획부터 편집, 마케팅까지 혼자서 책을 만들어 내는 김효진 마르코폴로 대표. 지난 5일 서울 중구 알라딘커뮤니케이션에서 만난 김 대표는 “내가 안 읽을 책을 내지는 말자는 생각을 갖고 있다”면서 “내 마음이 움직이고 심장을 뛰게 만들지 않는 책을 굳이 만들고 싶지 않다”고 말했다. 최현규 기자

놀라운 생산성의 비밀



책은 빨간약



아무도 가 보지 않은 길을 가 보자



별빛과 지도와 같은



절망적이지만 끝난 것은 아니다

