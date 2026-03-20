영화 돌풍에 되살아난 춘원의 단종 소설… 엄흥도 이야기 추가
[책과 길]
단종애사
이광수 지음, 이상배 편저
열림원, 232쪽, 1만7000원
영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 돌풍으로 출판가에도 조선시대 비운의 왕, 단종에 대한 관심이 높아지고 있다. 한국 근대문학을 대표하는 춘원 이광수는 1928년 11월부터 1929년 12월까지 동아일보에 어린 임금 단종의 삶과 죽음을 조명하는 소설을 연재했다. 바로 ‘단종애사’다. 역사소설 작가 이상배가 이 소설을 오늘날 독자가 편히 읽을 수 있도록 각색했다. 춘원 문학의 정수로 꼽히는 유려한 서정성과 비극적 운명을 다루는 비장미는 훼손하지 않으면서도 인물들의 대사와 심리 묘사를 현대적인 감각으로 재구성했다. 덕분에 독자들은 권력의 격랑 속에서 홀로 남겨진 열두 살 소년 이홍위의 고독과 상실을 마치 곁에서 지켜보는 듯 생생하게 느낄 수 있다.
특히 이번 판본에서 주목할 지점은 춘원의 원전에는 보이지 않았던 ‘엄흥도’ 이야기가 새롭게 추가됐다는 점이다. 조선왕조실록과 야사, 영월 지역의 구비 전승을 토대로 창작된 부분은 단종의 마지막 길을 지켰던 이름 없는 인물들의 고뇌를 깊이 있게 다룬다. 서슬 퍼런 권력의 폭압 아래 모두가 외면할 때 단종의 시신을 거두었던 엄흥도의 결단은 단순한 충의를 넘어 시대를 관통하는 ‘인간 존엄’의 가치를 상징적으로 보여준다.
맹경환 선임기자
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