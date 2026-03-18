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[포토] 테헤란 무너진 건물 속 부상자 구조

입력:2026-03-18 19:08
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이란 적신월사(이슬람권 적십자사) 구조대원들이 17일(현지시간) 수도 테헤란 중심부에서 공습을 받아 무너진 주거용 건물 잔해에서 부상자를 들것에 실어 옮기고 있다. UPI연합뉴스

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