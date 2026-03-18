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[포토] 불길 휩싸인 바그다드 그린존

입력:2026-03-18 18:58
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이라크 정부 청사와 미국 대사관 등 외교 공관이 밀집한 수도 바그다드의 특별경계구역 '그린존'에서 17일(현지시간) 드론과 로켓 공격에 따른 화재가 발생해 연기가 치솟고 있다.

AFP연합뉴스

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