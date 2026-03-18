시사 전체기사 [포토] 불길 휩싸인 바그다드 그린존 입력:2026-03-18 18:58 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이라크 정부 청사와 미국 대사관 등 외교 공관이 밀집한 수도 바그다드의 특별경계구역 '그린존'에서 17일(현지시간) 드론과 로켓 공격에 따른 화재가 발생해 연기가 치솟고 있다.AFP연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속” 2 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 3 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 4 당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전 5 ‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴 해당분야별 기사 더보기 1 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 2 [단독] 중동전쟁 유탄 맞은 티웨이항공 비상경영체제 돌입 3 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 4 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 5 “팔 바엔 자식 준다”… 서울 주택 증여 나선 5060 부모 늘었다 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 ‘징역 3년’ 구제역 재판소원 예고에…쯔양 “고통 다시 반복” 3 “왜 내가 연차 써야 하나” BTS 공연에 직장인 ‘날벼락’ 4 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 5 “3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자 해당분야별 기사 더보기 1 호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지” 2 “중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’ 3 [속보] 트럼프 분노… “한국·일본·나토 지원 필요 없다” 4 이란, 라리자니 사망 확인… “순교자 피로 가혹한 복수” 5 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 해당분야별 기사 더보기 1 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 2 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 3 베네수엘라 ‘마두로 더비’서 미국 꺾고 WBC 첫 우승 4 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 5 이동휘 “코미디 ‘메소드 연기’요? 관객 즐거워하면 행복해” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 4 파래·야생화·매화… 다채로운 색으로 물든 경남 고성… 초록 융단 펼친 시루섬 너머 황홀한 ‘유방 일출’ 5 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 AI에 “약 먹으면 죽어?” 물었던 김소영…그날 범행했다 수급비에 풀베기 품삯 모아…93세 어르신의 1000만원 기부[아살세] 삼성전자 노조, 쟁의투표서 93.1% 찬성…5월 총파업 예고 美 금리 결정 앞두고 환율, 장 초반 1480원대 횡보 “3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요