곤충 그린 여자·새 그린 남자… 과학과 예술 넘나들다
[And 책과 길]
‘현대 생태학의 아버지’ ‘미국 조류학의 아버지’로 불리는 존 제임스 오듀본(1785~1851), 칼 폰 린네에 앞선 ‘최초의 생태학자’라는 평을 듣는 마리아 지뷜라 메리안(1647~1717). 생소한 이름이지만 생태학계에선 선구자로 추앙받는 인물들이다. 특히 모두 뛰어난 화가이기도 했다. 새와 곤충에 대한 학문적 성취와 함께 그것들을 화폭에 담아낸 예술적 완성도도 높은 평가를 받고 있다.
두 사람의 삶과 성과를 되짚어 보는 책이 나란히 나왔다. 흥미롭게도 두 책의 관점은 극명하게 엇갈린다. 하나는 오듀본이라는 거대한 신화의 껍질을 벗겨내며 ‘누락된 진실’을 파고든다. 다른 하나는 여성이라는 편견에 갇혀 제대로 평가받지 못했던 메리안을 현대 생태학의 기초를 닦은 ‘혁명적 과학자’로 복원하고 있다.
오듀본은 조류학과 자연사, 그리고 예술의 역사에 깊은 흔적을 남긴 대체 불가능한 인물이다. 실물 크기의 새 그림 435점을 담은 그의 대표작 ‘북미의 새’는 조류학적 성취를 넘어 인류 역사상 가장 위대한 도감 중 하나로 꼽힌다. 쌍안경조차 없던 시대에 오직 관찰과 직관만으로 수백 종의 새를 기록한 그의 집념은 경탄을 자아낸다. 찰스 다윈이 학창 시절 만난 오듀본에게 깊은 인상을 받고 ‘종의 기원’에 오듀본의 작품을 인용했을 정도다. 조류학자인 켄 코프먼은 눈부신 신화의 뒤편에 숨겨진 오듀본의 이면을 집요하게 추적한다. 그는 오듀본의 천재적 예술성뿐만 아니라 명성을 향한 비뚤어진 욕망이 빚어낸 과오도 가감 없이 들춰낸다. 오듀본은 존재하지 않는 새를 그려 넣거나, 경쟁자의 발견을 자신의 공으로 가로채는 데 주저함이 없었다. 저자는 심지어 노예제를 지지하고 노예를 매매했던 그의 어두운 행적과 이를 은폐하려 했던 유족들의 시도까지 조명한다. 책의 백미는 단순히 과거의 비화를 폭로하는 데 있지 않다. 저자는 오듀본이 그토록 필사적이었음에도 끝내 ‘놓쳐 버린’ 새들에도 주목한다. 책 곳곳에 삽입된 ‘막간’ 장에서 저자가 오듀본의 방식을 따라 직접 새를 그려보며 과거와 현재를 잇는 대목은 예술과 과학의 경계에서 고뇌했던 한 인간의 모습에 다가간다. 오듀본의 과오에도 불구하고 그가 왜 위대한 조류학자였는지 깨닫게 된 이유다.
메리안이 활동했던 17~18세기는 여성 과학자에게 결코 우호적이지 않았다. 라틴어를 배울 기회가 없었던 메리안은 남성 학자들의 전유물이었던 학술적 담론에서 평생 ‘아마추어’로 취급받았다. 나비를 쫓아다닌다는 이유로 이성을 잃었다는 비난을 받기도 했던 시대적 한계 속에서 메리안은 곤충과 식물에 대한 관찰과 그 내용을 정확히 표현하려는 예술적 역량으로 자신의 가치를 증명했다.
메리안의 가장 위대한 업적은 곤충이 진흙에서 저절로 생겨난다는 ‘자연발생설’이 지배하던 시대에 알, 애벌레, 번데기, 성충으로 이어지는 ‘변태’의 과정을 밝혀냈다는 점이다. 또한 단순히 곤충의 외형만을 그린 것이 아니라 곤충이 먹고 자라는 식물과 포식자, 기생체의 관계를 한 화폭에 담아냈다. 관찰 대상만 한정해 고립시켜 분류하던 당시의 방식에서 벗어나 생태계의 상호작용을 포착한 혁명적 시선이었다. 괴테가 메리안을 두고 ‘예술과 과학의 완벽한 융합’이라고 상찬했던 이유다. 책은 메리안 서거 300주기를 맞아 2017년 메리안의 학문과 예술의 성취를 조명하기 위해 네덜란드에서 열린 학회의 결과물이다. 후대 연구자 22명은 단순한 일대기를 넘어 메리안의 연구 성과와 작품 세계, 후대에 미친 영향까지 다각도로 짚어낸다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사