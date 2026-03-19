거꾸로 궁지 몰린 트럼프 “韓·日·나토 필요 없다”
출구전략 못 찾고 안팎서 등 돌려
동맹국 등에 호르무즈 해협 파병 요청을 해온 도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토)와 한국, 일본의 도움이 필요 없다고 일방적으로 선언했다. 여기에 트럼프 행정부 안보 관련 고위 당국자가 미국이 전쟁에 나선 건 이스라엘 압력 때문이었다고 밝히며 사퇴했다. 전쟁 출구전략을 찾으려던 트럼프에게 안팎에서 등을 돌리는 모습이다.
트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 이란 전쟁 성과를 강조한 뒤 “이런 군사적 성공을 거뒀기 때문에 우리는 더 이상 나토 회원국의 지원이 필요하지 않고 바라지도 않는다”며 “우리는 그런 적이 없다. 일본, 호주나 한국도 마찬가지”라고 강조했다. 그러면서 “전 세계에서 가장 강력한 국가인 미국의 대통령으로서 말하건대 우리는 누구의 도움도 필요 없다”고 했다.
이후 미할 마틴 아일랜드 총리와의 양자회담에서도 트럼프는 나토를 향해 “매우 어리석은 실수를 저지르고 있다”며 “나는 오랫동안 나토가 과연 우리를 위해 나설지 의문이라고 말해 왔다. 그래서 이번 일은 훌륭한 테스트였다”고 말했다. 트럼프의 분노는 측근을 통해서도 확인됐다. 그의 최측근인 린지 그레이엄 상원의원은 엑스에 “방금 대통령과 호르무즈 해협의 원활한 통행을 위해 유럽 동맹국이 자산 제공을 꺼리는 문제에 대해 대화했다”며 “살면서 그가 이렇게 화가 난 것은 본 적이 없다”고 밝혔다.
설상가상으로 미국의 대테러기관 수장인 조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 이날 “양심상 현재 진행 중인 이란 전쟁을 지지할 수 없다”며 물러났다. 이는 이란 전쟁을 둘러싼 트럼프 행정부 내의 갈등이 최초로 분출한 사례다. 켄트 국장은 “이란은 우리나라에 즉각적인 위협이 되지 않았으며 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 그 강력한 미국 내 로비 단체의 압력 때문임이 분명하다”고 설명했다.
뉴욕타임스는 “공화당 연합에 균열이 생기고 있다는 신호”라며 “이란 전쟁이 끝이 보이지 않는 양상을 띠면서 트럼프 대통령의 지지자들 사이에서 심각한 분열이 발생했다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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