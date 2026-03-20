돌발적이고 특이한… 그러나 사랑스러운 동생

[책과 길]

내 동생은 호랑이

호아킨 캄프 글·그림, 이현아 옮김

노는날, 40쪽, 1만7000원



어느 날 테레사의 남동생 토마스가 호랑이로 변해버린다. 털이 숭숭 나고 꼬리가 생긴 토마스는 여전히 학교에 가고 일상을 살아내야 한다. 운동장에서는 누구도 공을 넣을 수 없는 무적의 골키퍼로 활약하지만, 조용히 해야 하는 수업 시간에는 참지 못하고 사납게 으르렁거려 선생님과 친구들을 당황하게 한다. 이웃들은 어디로 튈지 모르는 무서운 호랑이 토마스를 보며 수군거리지만 테레사에게 토마스는 여전히 사랑스러운 동생이다. 고쳐야 할 괴물이 아닌 그저 조금 특별한 모습을 하고 있을 뿐이다.



작가는 동생의 돌발적인 행동이나 특이함을 호랑이가 된 동생이라는 유쾌한 상상력으로 풀어내며 장애나 차이를 바라보는 우리 사회의 시선을 되돌아보게 한다. 누군가를 이해한다는 것은 논리적인 설명이나 설득이 아니라 그 존재를 있는 그대로 바라봐 주는 다정한 상상에서 시작된다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 어느 날 테레사의 남동생 토마스가 호랑이로 변해버린다. 털이 숭숭 나고 꼬리가 생긴 토마스는 여전히 학교에 가고 일상을 살아내야 한다. 운동장에서는 누구도 공을 넣을 수 없는 무적의 골키퍼로 활약하지만, 조용히 해야 하는 수업 시간에는 참지 못하고 사납게 으르렁거려 선생님과 친구들을 당황하게 한다. 이웃들은 어디로 튈지 모르는 무서운 호랑이 토마스를 보며 수군거리지만 테레사에게 토마스는 여전히 사랑스러운 동생이다. 고쳐야 할 괴물이 아닌 그저 조금 특별한 모습을 하고 있을 뿐이다.작가는 동생의 돌발적인 행동이나 특이함을 호랑이가 된 동생이라는 유쾌한 상상력으로 풀어내며 장애나 차이를 바라보는 우리 사회의 시선을 되돌아보게 한다. 누군가를 이해한다는 것은 논리적인 설명이나 설득이 아니라 그 존재를 있는 그대로 바라봐 주는 다정한 상상에서 시작된다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지