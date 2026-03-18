이정현 “꿩 먹고 알 먹고 털까지”… 대구 중진 ‘컷오프’ 전면전

“많이 누린 분들 후배에 길 내줘야”

‘보수 텃밭’ 대구만큼은 관철 의지

김영환 “전라도의 못된 버릇” 글

컷오프 반발에 지역감정 건드려

대구를 지역구로 둔 국민의힘 이인선(맨 앞) 대구시당위원장, 김기웅 의원 등이 18일 국회에서 장동혁 대표와 면담한 뒤 대표실을 나오고 있다. 이 위원장은 대구시장 공천에서의 중진 컷오프 분위기를 우려하며 “시민들도, 캠프도 받아들이기 어려운 상황”이라고 말했다. 연합뉴스

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 18일 중진 의원 ‘컷오프’(공천 배제) 방침을 밝힌 대구시장 공천을 두고 “흔들리지 않겠다”며 전면전을 선언했다. 부산시장 공천은 당내 반발에 현역 컷오프 대신 경선으로 선회했지만 보수 텃밭인 대구만큼은 관철하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 영남 기득권을 혁파해 대구를 혁신 공천 전초기지로 삼겠다는 구상이다.



이 위원장은 주호영(6선), 윤재옥(4선), 추경호(3선) 등 대구시장 후보로 등록한 대구 지역 중진 의원들을 직접 겨냥해 “평생 공직과 정치를 하며 충분히 많은 기회를 누린 분들이 후배에게 길을 내줘야 할 때 오히려 자리를 더 움켜쥐려 한다면 그것이 과연 책임 있는 정치인가”라고 직격했다. 그는 “이름값도 얻고, 경력도 쌓고, 명예도 누리고, 마지막 자리까지 다 가지려 한다면 그게 혁신인가. 꿩도 먹고 알도 먹고 털까지 다 가져가겠다는 것 아닌가”라며 “이런 정치와 싸우겠다”고 날을 세웠다.



부산의 경우 현역인 박형준 부산시장과 주진우 의원 단 2명만 공천을 신청했고, 주 의원이 “진심으로 경선을 원한다”고 요청하는 등 변수가 있었지만 대구는 다르다는 게 이 위원장 속내다. 세 중진 의원을 포함해 대구시장에만 5명 대구 현역 의원이 출사표를 던진 상황이다. 당 관계자는 “영남 중진 의원들이 책임감도 없이 안락하게 당의 텃밭으로만 출마한다는 게 여론 아니었느냐”며 “그래놓고 대구시장 출마 중진 컷오프를 문제 삼는 것은 그 자체로 모순”이라고 말했다.



이 위원장은 “당이 벼랑 끝 위기인 상황에서 정치 경험이 많은 중진이라면 지역 자리를 두고 다투기보다 서울시장이든 경기지사든 중앙 정치 무대에서 당의 위기를 수습하고 나라의 방향을 바로잡는 데 앞장서야 한다”고 강조했다.



내홍은 지역감정으로도 발현되고 있다. 컷오프된 김영환 충북지사는 이 위원장을 겨냥해 소셜미디어에 “전라도의 못된 버릇과 배신자의 최후를 보게 할 것”이라고 비난했다. 주 부의장 역시 소셜미디어에 “호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고, 대구를 얼마나 만만하게 봤기에 이런 식으로 대구의 중진들을 짓밟고, 대구를 떠났다가 40여년 만에 돌아온 사람을 낙하산처럼 꽂으려 하느냐”고 썼다.



공관위가 특정인을 염두에 둔 ‘각본 공천’을 한다는 의심도 나오고 있다. 대구 정계에선 이진숙 전 방송통신위원장의 대구시장 내정설이 돌고 있다. 김 지사 컷오프 결정 바로 다음 날엔 김수민 전 의원이 추가 공모로 후보 등록을 했다. 주 부의장은 통화에서 “중진이 문제가 아니라 선거의 기본은 이기는 사람을 내는 것”이라고 비판했다.



더불어민주당에서는 대구시장에 김부겸 전 국무총리 출마 카드를 준비 중이다. 김 전 총리는 장고 끝에 출마 결심을 굳힌 것으로 전해졌다. 여권 관계자는 “김 전 총리가 선당후사 차원에서 출마를 결정하면 그에 걸맞은 예우를 하려고 한다”고 말했다.



이형민 김혜원 박준상 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 18일 중진 의원 ‘컷오프’(공천 배제) 방침을 밝힌 대구시장 공천을 두고 “흔들리지 않겠다”며 전면전을 선언했다. 부산시장 공천은 당내 반발에 현역 컷오프 대신 경선으로 선회했지만 보수 텃밭인 대구만큼은 관철하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 영남 기득권을 혁파해 대구를 혁신 공천 전초기지로 삼겠다는 구상이다.이 위원장은 주호영(6선), 윤재옥(4선), 추경호(3선) 등 대구시장 후보로 등록한 대구 지역 중진 의원들을 직접 겨냥해 “평생 공직과 정치를 하며 충분히 많은 기회를 누린 분들이 후배에게 길을 내줘야 할 때 오히려 자리를 더 움켜쥐려 한다면 그것이 과연 책임 있는 정치인가”라고 직격했다. 그는 “이름값도 얻고, 경력도 쌓고, 명예도 누리고, 마지막 자리까지 다 가지려 한다면 그게 혁신인가. 꿩도 먹고 알도 먹고 털까지 다 가져가겠다는 것 아닌가”라며 “이런 정치와 싸우겠다”고 날을 세웠다.부산의 경우 현역인 박형준 부산시장과 주진우 의원 단 2명만 공천을 신청했고, 주 의원이 “진심으로 경선을 원한다”고 요청하는 등 변수가 있었지만 대구는 다르다는 게 이 위원장 속내다. 세 중진 의원을 포함해 대구시장에만 5명 대구 현역 의원이 출사표를 던진 상황이다. 당 관계자는 “영남 중진 의원들이 책임감도 없이 안락하게 당의 텃밭으로만 출마한다는 게 여론 아니었느냐”며 “그래놓고 대구시장 출마 중진 컷오프를 문제 삼는 것은 그 자체로 모순”이라고 말했다.이 위원장은 “당이 벼랑 끝 위기인 상황에서 정치 경험이 많은 중진이라면 지역 자리를 두고 다투기보다 서울시장이든 경기지사든 중앙 정치 무대에서 당의 위기를 수습하고 나라의 방향을 바로잡는 데 앞장서야 한다”고 강조했다.내홍은 지역감정으로도 발현되고 있다. 컷오프된 김영환 충북지사는 이 위원장을 겨냥해 소셜미디어에 “전라도의 못된 버릇과 배신자의 최후를 보게 할 것”이라고 비난했다. 주 부의장 역시 소셜미디어에 “호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고, 대구를 얼마나 만만하게 봤기에 이런 식으로 대구의 중진들을 짓밟고, 대구를 떠났다가 40여년 만에 돌아온 사람을 낙하산처럼 꽂으려 하느냐”고 썼다.공관위가 특정인을 염두에 둔 ‘각본 공천’을 한다는 의심도 나오고 있다. 대구 정계에선 이진숙 전 방송통신위원장의 대구시장 내정설이 돌고 있다. 김 지사 컷오프 결정 바로 다음 날엔 김수민 전 의원이 추가 공모로 후보 등록을 했다. 주 부의장은 통화에서 “중진이 문제가 아니라 선거의 기본은 이기는 사람을 내는 것”이라고 비판했다.더불어민주당에서는 대구시장에 김부겸 전 국무총리 출마 카드를 준비 중이다. 김 전 총리는 장고 끝에 출마 결심을 굳힌 것으로 전해졌다. 여권 관계자는 “김 전 총리가 선당후사 차원에서 출마를 결정하면 그에 걸맞은 예우를 하려고 한다”고 말했다.이형민 김혜원 박준상 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지