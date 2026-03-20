엉뚱한 오해서 시작된 소동 끝의 아침풍경
[책과 길]
재스터 부인의 정원
N. M. 보데커 글·그림, 이혜원 옮김
주니어RHK, 32쪽, 1만7000원
어느 날 아침, 재스터 부인이 무심코 뿌린 꽃씨가 정원 한구석의 고슴도치 가시 사이에 내려앉으며 사건은 시작된다. 알록달록한 꽃을 달고 기뻐하는 고슴도치를 ‘꽃밭 도둑’으로 오해한 부인의 추격전은 긴장감 대신 맑은 웃음을 선사한다.
섬세한 펜 터치로 완성된 클래식한 삽화와 엉뚱한 상황을 진지하게 밀고 나가는 작가 특유의 유머가 돋보인다. 소동 끝에 마주하는 아침 풍경은 서로 다른 존재가 함께 살아가는 법을 조용히 되묻는다.
1972년 출간 당시 뉴욕타임스 ‘올해의 그림책’으로 선정되며 반세기 넘게 사랑받아 온 고전이다. 인간 정신의 최고 가치를 확인시켜 주는 작품에 수여하는 미국 크리스토퍼상을 두 차례 수상한 작가의 첫 작품이다. 엉뚱한 오해에서 비롯된 소동을 통해 공존의 미덕을 다정하게 그려낸다. 아이에게는 포근한 모험담으로 어른에게는 마음의 속도를 늦추는 여백으로 읽힌다.
맹경환 선임기자
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