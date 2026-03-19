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2월 고용률 역대 최고… 청년은 더 멀어진 일자리

입력:2026-03-19 00:42
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20대 취업자 1982년 이후 최저
전문직 감소에 ‘AI 충격’ 가능성

서울 성균관대 학생들이 18일 교내 건물에서 취업정보게시판의 채용 정보를 보고 있다. 국가데이터처가 이날 발표한 ‘2026년 2월 고용동향’에 따르면 청년층 실업률은 7.7%로 2021년 2월(10.1%) 이후 5년 만에 가장 높았다. 윤웅 기자

지난달 고용률이 역대 최고치를 기록했지만 그 온기가 청년층(15~29세)에는 닿지 않고 있다. 청년층 고용·실업 지표는 모두 악화했다. 연구원·변호사 등 ‘고학력 화이트칼라’ 직종 역시 10만명 넘게 줄어들면서 인공지능(AI)의 일자리 대체 가능성도 부각되고 있다.

국가데이터처는 지난달 취업자 수가 1년 전보다 23만4000명 늘어난 2841만3000명으로 집계됐다고 18일 밝혔다. 고용률은 0.3% 포인트 상승한 69.2%였다. 이는 1989년 통계 작성 이래 2월 기준 최고치다.


다만 청년 고용만 놓고 보면 상황이 다르다. 청년 고용률은 전년 동월보다 1.0% 하락한 43.3%에 머물렀다. 벌써 22개월 연속 하락세를 이어가고 있다. 반면 청년 실업률은 7.7%로 2021년 2월(10.1%) 이후 5년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 20대 취업자 수 역시 326만2000명으로 월별 취업자 수를 집계한 1982년 이후 역대 최저치를 기록했다. 빈현준 데이터처 사회통계국장은 “청년층 취업자 수 감소는 인구 감소 요인도 작용했다”고 설명했다.

산업별로는 전문·과학·기술서비스업이 10만5000명 감소해 산업분류가 개편된 2013년 이후 최대 감소 폭을 기록한 점이 눈에 띈다. 해당 업종에는 연구원, 변호사·회계사, 엔지니어 등 고학력·전문직 일자리가 포함돼 있다. 최근 AI 확산에 따른 일자리 대체 가능성이 거론되는 영역이다.

다만 김태웅 재정경제부 인력정책과장은 “AI가 고용에 미치는 영향은 현 단계에서 단정하기는 어렵고 업종별 계층별로 상이하게 나타난다”며 “데이터를 더 축적해 면밀히 분석하겠다”고 말했다.

세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr

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