김어준 유튜브 출연 정청래 “이심정심”… 당·청 갈등설 일축
‘검찰개혁 협의안’ 막전막후 설명
강성 지지층엔 “대통령 칭찬해달라”
정청래 더불어민주당 대표가 이재명 대통령 관련 공소취소 거래설을 제기해 비토 정서가 확산했던 김어준씨 유튜브에 출연해 검찰개혁 관련 당청 갈등설을 일축했다. 정 대표는 ‘이심정심(李心鄭心)’이라며 이 대통령이 강경파의 핵심 요구사항을 대부분 수용했다는 취지의 설명도 했다. 그러면서 이 대통령을 ‘반개혁’으로 몰아세워 온 일부 강성 지지층을 향해 “대통령을 칭찬해 주시기 바란다”고 했다.
정 대표는 18일 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 검찰개혁 당정청 협의안 도출 과정을 구체적으로 설명했다. 정 대표는 특히 중대범죄수사청 법안의 45조(중수청의 공소청에 대한 사건 입건 통보 의무 등)가 협의안에서 삭제된 경위를 부각했다. 그는 “저희는 최대한 톤다운하거나 수정하려고 했는데 (청와대 측에서) ‘삭제해’ 이렇게 된 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “제가 좀 속상한 것은 우리 지지자들도 대통령에 대해 검찰개혁에 대한 의지가 부족한 것 아니냐고 의심했는데, 대통령의 의지는 변함이 없다”고 말했다.
이 대통령이 전날 당정청 소통에 대해 아쉬움을 드러낸 것과 관련해선 당이 아니라 정부를 겨냥한 것이라고 화살을 돌렸다. 이 대통령이 정부와 강경파 사이에서 사실상 강경파의 손을 들어줬다는 취지다. 정 대표는 “논의 과정에서 검찰 출신 인사를 차단했고, 입김이 전혀 작용할 수 없게 했다”고도 했다. 봉욱 청와대 민정수석 등을 논의에서 배제했다는 의미로 해석되자 청와대는 사실무근이란 입장을 밝혔다. 정무수석과 민정수석이 함께 협의했다는 취지다.
당 안팎에선 검찰개혁 후속 입법 과정에서 내홍이 재차 불거질 가능성도 제기됐다. 강경파인 김용민 의원은 국회에서 기자들과 만나 “최상의 모델을 만들었다기보다 최악의 모델은 피했다”고 평했다. 또 검찰의 보완수사권 존폐 문제를 다룰 형사소송법 개정과 관련해선 “입법부가 주도권을 가져야 한다”고 주장했다.
지지자들도 협의안을 두고 팽팽히 갈렸다. 온라인 커뮤니티에서는 “강경파가 협의안을 쟁취했다”는 시각과 “이 대통령이 강경파의 무리한 요구를 쳐냈다”는 시각이 맞섰다. 한 민주당 의원은 “대통령이 강경파 의원들의 체면을 살려주면서 강성 지지층을 향해선 ‘개혁을 완수했다’는 인상을 남긴 것으로 본다”고 말했다.
정 대표가 김씨 방송에 출연한 문제를 두고도 여러 뒷말이 나왔다. 당내에선 공소취소 거래설 이후 친명(친이재명)계를 중심으로 ‘김어준 거리두기’ 기류가 확산하는 분위기였다. 이와 관련해 강준현 수석대변인은 라디오 인터뷰에서 “당내 갈등 구조가 재생산돼선 안 된다는 측면에서 이를 불식하기 위해 출연하는 것”이라며 “통합이라는 키워드를 생각하면 좋겠다”고 설명했다. 그러나 친명계 강득구 최고위원은 페이스북을 통해 “김씨 방송에서 섭외 요청이 오더라도 출연하지 않겠다”고 선언하며 보이콧 대열에 합류했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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