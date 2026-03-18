하루 만에 또 바뀐 트럼프 말… 호르무즈 파병 철회? 압박?
“도움 필요 없다” 실망 표현 해석
전쟁 이후 수차례 말 바꿔 혼선
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일(현지시간) 대(對)이란 공습을 단행한 뒤 전쟁의 목표나 종전 조건에 대해 종잡을 수 없는 말을 이어왔다. 동맹국들에 호르무즈 해협 파병을 요청했다가 하루 만에 뒤집은 트럼프 대통령의 17일 발언은 리더십 혼선을 보여준 또 하나의 사례로 평가된다.
트럼프 대통령이 파병 요구를 철회한 것처럼 보이지만 진의를 신중하게 살펴봐야 한다는 분석에 무게가 실린다. “지원을 바라지도 않는다”거나 “누구의 도움도 필요 없다”는 말이 동맹국들에 대한 실망감과 분노를 터뜨리는 과정에서 다소 즉흥적으로 나왔기 때문이다. 폴리티코는 “트럼프 행정부는 이번 주말까지 유럽·아시아 동맹국들이 공개적인 (지원) 약속을 발표하도록 촉구하고 있다”며 “구체적인 기여 내용보다 당장 입장을 표명하는 것이 더 중요하다고 백악관은 보고 있다”고 짚었다.
전쟁 기간 중 트럼프 대통령 발언이 오락가락한 건 처음이 아니다. 트럼프는 당초 이란에 항복을 요구했지만 이란 수뇌부가 결사 항전 입장을 밝히자 지난 10일 백악관은 “군사 목표가 달성됐다고 대통령이 판단할 때 종료될 것”이라며 종전의 기준을 후퇴시켰다.
트럼프가 애초 4~5주라고 예고했던 전쟁 기간도 수시로 뒤집혔다. 지난 9일 “전쟁이 곧 끝날 것”이라더니 같은 날 공화당 의원 모임에선 “여러 면에서 승리했지만 아직 충분하지 않다”며 장기전을 시사했다. 이란 내 쿠르드족 민병대를 지원하는 ‘대리 지상전’ 계획을 놓고서도 지난 5일 “전적으로 찬성한다”며 호응했지만 이틀 만에 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁은 충분히 복잡하다”고 말을 바꿨다.
전쟁의 목표도 불명확하다. 트럼프는 개전 직후 공개한 영상 연설에서 “정부를 장악하라”며 이란 국민을 부추겨 정권교체 목표를 노골화했지만 지난 2일 피트 헤그세스 국방장관은 “이번 전쟁은 소위 정권교체 전쟁이 아니다”며 입장을 선회했다. 트럼프가 목표로 제시한 ‘이란 핵 개발 저지’ 역시 농축 우라늄 확보를 위해 지상군 투입이 불가피하지만 시도되지 않고 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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