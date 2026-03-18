[단독] 상위 20% 8.7억원… 하위 20% 716만원

2030 부동산 자산 격차 122배… ‘상속계급사회’



부모 세대 자산, 자녀 세대로 이전

상속 규모에 따라 다른 계층의 삶



“숨만 쉬어도 80만원은 그냥 나가요. 수도권에라도 내 집에 살 수 있을까요.”(27세 강모씨) “결혼하면 경기도 수원 아파트로 들어갈 겁니다. 집 문제가 해결돼서 안정감을 느껴요.”(33세 김모씨)



강씨는 고향인 부산을 떠나 서울에서 57만원짜리 월세에 산다. 아르바이트를 하면서 취업 준비에 여념이 없다. 취업에 대한 희망은 놓지 않았지만 내 집 마련은 꿈도 꾸지 않는다. 결혼 후 자가 아파트에 거주 예정인 김씨는 이 집을 2020년 증여받았다. 5억원대였던 아파트는 5년여 만에 7억원을 넘어섰다. 김씨는 증여를 통해 부동산 자산 증식을 순조롭게 이룰 수 있었다.



강씨도 김씨도 팍팍한 한국 사회에서 열심히 살아가는 청년이다. 그러나 두 사람은 ‘부모에게 물려받은 것’에 따라 다른 계층의 삶을 살고 있다. 2030세대가 살아가는 지금의 대한민국은 ‘상속계급사회’다. 부모세대의 자산이 자녀세대로 이전되면서 격차는 공고해지고, 변화가 큰 사회에서 외풍에 대한 적응력 차이도 확연해진다.



국민일보가 18일 국가데이터처 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과 지난해 2030세대 가구주 중 순자산 상위 20%(5분위)의 부동산 자산은 평균 8억7078만원으로 집계됐다. 1년 전(7억8611만원)보다 10.8% 올랐다. 반면 하위 20%(1분위)의 부동산 자산은 1057만원에서 716만원으로 1년 전보다 32.3% 떨어졌다. 지난해 공동주택 공시가격은 1년 전보다 3.65% 올랐다. 집값이 오르자 1분위 청년층은 부동산시장에서 밀려났고, 5분위 청년층은 집값 상승 덕을 봤다. 상·하위 20%의 부동산 자산 격차는 2024년 74.4배에서 지난해 121.6배로 급등했다.





상위 20% 청년층의 부동산 자산은 지난 5년간 비교적 견고했다. 집값이 크게 뛰었던 2021년(평균 9억7315만원)과 2022년(11억361만원)을 제외하고 7억~8억원대를 오갔다. 반면 하위 20%는 매년 외부 변수에 따라 부동산 자산이 출렁였다. 2021년 평균 357만원, 2022년 280만원, 2023년 670만원으로 들쑥날쑥한 모습이었다.



계약금 등을 제외하고 실제 살고 있는 주택 가격의 간극은 더 크다. 지난해 순자산 5분위가 거주하는 주택 금액은 평균 5억4681만원, 1분위는 329만원이었다. 두 계층 간 주택 금액 차이는 166.2배에 이른다. 저자산 청년은 부동산 시장의 외부 변수에 흔들리기 쉽다.



애초에 1분위에 속하는 청년들은 자가 보유자가 많지 않기도 하다. 전체 청년 수 대비 집을 가진 이들의 비중이 낮고, 그나마도 낮은 가격의 주택을 갖고 있다. 1분위 부동산 자산의 변동 폭을 키우는 또 다른 요인이다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “규모가 있는 부동산은 외부 충격에도 상대적으로 강할 수 있지만 그렇지 않은 경우 변동성이 크다”고 짚었다.



청년층의 근로소득을 보면 부모세대에서 자녀세대로 이어지는 상속계급사회의 현주소를 짐작할 수 있다. 2030세대 중 순자산 5분위의 평균 근로소득은 지난해 9992만원이다. 근로소득이 1억원에 달하긴 하지만 가구주로서 5억원이 넘는 주택에 거주하기는 쉽지 않다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “청년층 내 부동산 양극화를 보여준다”며 “소위 ‘있는 집’은 부모 도움을 받아 입지가 좋은 곳에 일찍이 부동산을 물려받고, 집값 상승세에 힘입어 자산이 빠르게 늘어났다”고 짚었다.



한국금융연구원도 ‘신혼 청년 가구의 자산 격차 발생 요인과 시사점’ 보고서에서 “이전 세대에 비해 많은 자산을 축적한 1·2차 베이비부머가 은퇴를 하고 자녀세대가 새로운 가구를 구성함에 따라 부의 대물림을 통한 불평등의 확대가 심화할 가능성이 있다”고 지적했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “숨만 쉬어도 80만원은 그냥 나가요. 수도권에라도 내 집에 살 수 있을까요.”(27세 강모씨) “결혼하면 경기도 수원 아파트로 들어갈 겁니다. 집 문제가 해결돼서 안정감을 느껴요.”(33세 김모씨)강씨는 고향인 부산을 떠나 서울에서 57만원짜리 월세에 산다. 아르바이트를 하면서 취업 준비에 여념이 없다. 취업에 대한 희망은 놓지 않았지만 내 집 마련은 꿈도 꾸지 않는다. 결혼 후 자가 아파트에 거주 예정인 김씨는 이 집을 2020년 증여받았다. 5억원대였던 아파트는 5년여 만에 7억원을 넘어섰다. 김씨는 증여를 통해 부동산 자산 증식을 순조롭게 이룰 수 있었다.강씨도 김씨도 팍팍한 한국 사회에서 열심히 살아가는 청년이다. 그러나 두 사람은 ‘부모에게 물려받은 것’에 따라 다른 계층의 삶을 살고 있다. 2030세대가 살아가는 지금의 대한민국은 ‘상속계급사회’다. 부모세대의 자산이 자녀세대로 이전되면서 격차는 공고해지고, 변화가 큰 사회에서 외풍에 대한 적응력 차이도 확연해진다.국민일보가 18일 국가데이터처 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과 지난해 2030세대 가구주 중 순자산 상위 20%(5분위)의 부동산 자산은 평균 8억7078만원으로 집계됐다. 1년 전(7억8611만원)보다 10.8% 올랐다. 반면 하위 20%(1분위)의 부동산 자산은 1057만원에서 716만원으로 1년 전보다 32.3% 떨어졌다. 지난해 공동주택 공시가격은 1년 전보다 3.65% 올랐다. 집값이 오르자 1분위 청년층은 부동산시장에서 밀려났고, 5분위 청년층은 집값 상승 덕을 봤다. 상·하위 20%의 부동산 자산 격차는 2024년 74.4배에서 지난해 121.6배로 급등했다.상위 20% 청년층의 부동산 자산은 지난 5년간 비교적 견고했다. 집값이 크게 뛰었던 2021년(평균 9억7315만원)과 2022년(11억361만원)을 제외하고 7억~8억원대를 오갔다. 반면 하위 20%는 매년 외부 변수에 따라 부동산 자산이 출렁였다. 2021년 평균 357만원, 2022년 280만원, 2023년 670만원으로 들쑥날쑥한 모습이었다.계약금 등을 제외하고 실제 살고 있는 주택 가격의 간극은 더 크다. 지난해 순자산 5분위가 거주하는 주택 금액은 평균 5억4681만원, 1분위는 329만원이었다. 두 계층 간 주택 금액 차이는 166.2배에 이른다. 저자산 청년은 부동산 시장의 외부 변수에 흔들리기 쉽다.애초에 1분위에 속하는 청년들은 자가 보유자가 많지 않기도 하다. 전체 청년 수 대비 집을 가진 이들의 비중이 낮고, 그나마도 낮은 가격의 주택을 갖고 있다. 1분위 부동산 자산의 변동 폭을 키우는 또 다른 요인이다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “규모가 있는 부동산은 외부 충격에도 상대적으로 강할 수 있지만 그렇지 않은 경우 변동성이 크다”고 짚었다.청년층의 근로소득을 보면 부모세대에서 자녀세대로 이어지는 상속계급사회의 현주소를 짐작할 수 있다. 2030세대 중 순자산 5분위의 평균 근로소득은 지난해 9992만원이다. 근로소득이 1억원에 달하긴 하지만 가구주로서 5억원이 넘는 주택에 거주하기는 쉽지 않다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수는 “청년층 내 부동산 양극화를 보여준다”며 “소위 ‘있는 집’은 부모 도움을 받아 입지가 좋은 곳에 일찍이 부동산을 물려받고, 집값 상승세에 힘입어 자산이 빠르게 늘어났다”고 짚었다.한국금융연구원도 ‘신혼 청년 가구의 자산 격차 발생 요인과 시사점’ 보고서에서 “이전 세대에 비해 많은 자산을 축적한 1·2차 베이비부머가 은퇴를 하고 자녀세대가 새로운 가구를 구성함에 따라 부의 대물림을 통한 불평등의 확대가 심화할 가능성이 있다”고 지적했다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지