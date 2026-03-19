‘20만 전자’에 박수 쏟아진 날… 노조는 5월 총파업 결의

축제로 분위기 바뀐 삼전 주총장



5만서 1년새 4배 ↑… 주주들 응원

기술경쟁력 자신… 주주환원책 약속

노조는 93% 찬성률로 18일간 파업

경기도 수원컨벤션센터에서 18일 열린 삼성전자 제57기 정기 주주총회에서 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사(부회장)가 인사말을 하고 있다. 주총 중 삼성전자 주가가 20만원을 넘어서자 주주들의 응원과 박수가 쏟아지며 주가 부진으로 고성이 오갔던 지난해 주총 때와 대조를 이뤘다. 연합뉴스

18일 열린 삼성전자의 제57기 정기 주주총회는 주주들의 열띤 응원과 격려 속에서 막을 내렸다. 지난해 주총이 5만원대 주가에 대한 성토장이었다면, 올해는 사상 최대 실적과 ‘20만 전자’ 달성을 감사하고 자축하는 축제의 장 모습이었다. 전영현 삼성전자 대표이사(부회장)는 “차별화된 기술로 경쟁 우위를 지켜나가겠다”고 자신감을 드러냈다. 하지만 회사와 성과급 문제를 놓고 갈등을 빚고 있는 삼성전자 노동조합은 주총 몇 시간 뒤 ‘5월 총파업’ 투표 가결 사실을 알렸다.



삼성전자는 이날 경기도 수원컨벤션센터에서 주주와 기관투자자, 경영진 등 1200여명이 참석한 가운데 정기 주총을 개최했다. 주주 수 420만명에 달하는 ‘국민주’ 삼성전자 주가는 이날 한국거래소에서 20만8500원에 거래를 마쳤다. 지난해 주총 당시 5만8500원이었던 주가가 1년 만에 4배 가까이 뛴 것이다.



의장을 맡은 전 부회장은 “지난해 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사는 333조6000억원이라는 사상 최대 매출을 달성했다”며 “주가도 큰 폭으로 상승해 한국 기업 최초로 시가총액 1000조원을 돌파했다”고 말했다. 그는 “지난해 기술 경쟁력을 반성하고 회복을 약속드렸고, 임직원들 노력으로 그 약속을 지켰다”며 “메모리 경쟁력에 대해 다시는 지난해 같은 반성과 우려가 없도록 최선을 다하겠다”고 했다. 전 부회장의 발언에 주주들도 박수로 화답했다.



전 부회장은 “고대역폭메모리(HBM4) 등 전 제품의 성능을 끌어올려 원가 경쟁력을 높일 것”이라며 “삼성전자는 메모리, 파운드리, 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일 반도체 회사다. 인공지능(AI) 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다”고 말했다. ‘AI 거품론’ 관련 대응책을 묻는 주주의 질문에는 “다년 공급 계약을 통해 사업의 예측 가능성과 안정성을 높이겠다”고 답했다.



주주가치 제고 계획도 밝혔다. 전 부회장은 “2025년 연간 9조8000억원의 정규 배당과 함께 1조3000억원의 추가 배당을 지급할 예정”이라며 “경영 실적이 개선되면 배당도 자연스럽게 늘어날 것으로 예상한다. 내년 초까지 새로운 주주환원 정책을 마련하겠다”고 설명했다.



주총에선 DX부문(모바일·가전 사업) 경쟁력 강화 방안에 대한 질문도 나왔다. 노태문 DX부문장(사장)은 “모든 제품과 서비스를 AI 기반으로 혁신하겠다”며 “스마트폰, 무선 이어폰, 워치, PC 등 갤럭시 AI 기기 출하 목표를 지난해 4억대에서 올해 8억대까지 늘려 AI 대중화를 선도하겠다”고 말했다.



주총이 열띤 분위기로 마무리된 직후, 삼성전자 노조는 2년 만의 총파업을 선언했다. 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 이날까지 진행한 임금교섭 쟁의행위 찬반투표에 재적 조합원 6만6019명(투표율 73.5%)이 참여해 찬성률 93.1%를 거둬 쟁의권을 확보했다고 밝혔다.



투쟁본부는 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입한다는 계획이다. 노조는 성과급 산정 기준 투명화와 성과급 상한 폐지, 임금 7% 인상 등을 요구하고 있다. 파업이 현실화하면 2024년 7월 총파업에 이어 삼성전자 창사 이래 두 번째 파업이 된다. 회사 측은 “임금협상을 원만하게 마무리 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 18일 열린 삼성전자의 제57기 정기 주주총회는 주주들의 열띤 응원과 격려 속에서 막을 내렸다. 지난해 주총이 5만원대 주가에 대한 성토장이었다면, 올해는 사상 최대 실적과 ‘20만 전자’ 달성을 감사하고 자축하는 축제의 장 모습이었다. 전영현 삼성전자 대표이사(부회장)는 “차별화된 기술로 경쟁 우위를 지켜나가겠다”고 자신감을 드러냈다. 하지만 회사와 성과급 문제를 놓고 갈등을 빚고 있는 삼성전자 노동조합은 주총 몇 시간 뒤 ‘5월 총파업’ 투표 가결 사실을 알렸다.삼성전자는 이날 경기도 수원컨벤션센터에서 주주와 기관투자자, 경영진 등 1200여명이 참석한 가운데 정기 주총을 개최했다. 주주 수 420만명에 달하는 ‘국민주’ 삼성전자 주가는 이날 한국거래소에서 20만8500원에 거래를 마쳤다. 지난해 주총 당시 5만8500원이었던 주가가 1년 만에 4배 가까이 뛴 것이다.의장을 맡은 전 부회장은 “지난해 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사는 333조6000억원이라는 사상 최대 매출을 달성했다”며 “주가도 큰 폭으로 상승해 한국 기업 최초로 시가총액 1000조원을 돌파했다”고 말했다. 그는 “지난해 기술 경쟁력을 반성하고 회복을 약속드렸고, 임직원들 노력으로 그 약속을 지켰다”며 “메모리 경쟁력에 대해 다시는 지난해 같은 반성과 우려가 없도록 최선을 다하겠다”고 했다. 전 부회장의 발언에 주주들도 박수로 화답했다.전 부회장은 “고대역폭메모리(HBM4) 등 전 제품의 성능을 끌어올려 원가 경쟁력을 높일 것”이라며 “삼성전자는 메모리, 파운드리, 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일 반도체 회사다. 인공지능(AI) 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다”고 말했다. ‘AI 거품론’ 관련 대응책을 묻는 주주의 질문에는 “다년 공급 계약을 통해 사업의 예측 가능성과 안정성을 높이겠다”고 답했다.주주가치 제고 계획도 밝혔다. 전 부회장은 “2025년 연간 9조8000억원의 정규 배당과 함께 1조3000억원의 추가 배당을 지급할 예정”이라며 “경영 실적이 개선되면 배당도 자연스럽게 늘어날 것으로 예상한다. 내년 초까지 새로운 주주환원 정책을 마련하겠다”고 설명했다.주총에선 DX부문(모바일·가전 사업) 경쟁력 강화 방안에 대한 질문도 나왔다. 노태문 DX부문장(사장)은 “모든 제품과 서비스를 AI 기반으로 혁신하겠다”며 “스마트폰, 무선 이어폰, 워치, PC 등 갤럭시 AI 기기 출하 목표를 지난해 4억대에서 올해 8억대까지 늘려 AI 대중화를 선도하겠다”고 말했다.주총이 열띤 분위기로 마무리된 직후, 삼성전자 노조는 2년 만의 총파업을 선언했다. 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 지난 9일부터 이날까지 진행한 임금교섭 쟁의행위 찬반투표에 재적 조합원 6만6019명(투표율 73.5%)이 참여해 찬성률 93.1%를 거둬 쟁의권을 확보했다고 밝혔다.투쟁본부는 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입한다는 계획이다. 노조는 성과급 산정 기준 투명화와 성과급 상한 폐지, 임금 7% 인상 등을 요구하고 있다. 파업이 현실화하면 2024년 7월 총파업에 이어 삼성전자 창사 이래 두 번째 파업이 된다. 회사 측은 “임금협상을 원만하게 마무리 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.박상은 기자 pse0212@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지