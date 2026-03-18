견제권 뺏기고 손발 묶인 공소청… 경찰의 검찰화·사건 암장 우려
검찰개혁법, 19일 본회의 처리 시도
비대해진 중수청 견제할 기관 없어
부실수사·인권침해 부작용 경고음
형소법 관련 ‘땜질’… 재개정 불가피
신설될 공소청 검사의 수사 지휘·감독 권한을 대폭 없애는 방향으로 수정된 ‘중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 당정청 최종안’에 대한 법조계 우려가 커지고 있다. 여권 내 강경파 주장대로 검사의 영장 청구 및 집행 지휘권, 중수청 수사개시 의무 통보 조항 등이 줄줄이 삭제되면서 되레 ‘경찰·중수청의 검찰화’를 걱정해야 할 판이란 평가가 나온다. 보완수사권 등 핵심 논의는 진행되지도 않은 터라 또다시 ‘땜질식 입법’이 불가피할 것이란 전망도 나온다.
법조계에선 검사 직무로 규정됐던 ‘영장 청구·집행 지휘’ 조문이 ‘영장 청구에 관하여 필요한 사항’으로 갈음되면서 향후 검사의 영장에 관한 권한이 모호해졌다는 지적이 나온다. 영장 청구 단계에서 검사의 지휘 범위가 명확하지 않으면 중수청과 경찰 등 1차 수사기관에 대한 통제 기능이 약해질 수 있다. 헌법과 형사소송법이 영장 청구권자를 검사로 규정하는 것은 이런 통제와 견제 기능을 위한 장치다. 현재 검사는 영장 청구 여부를 판단하기 위해 경찰이 신청한 영장을 심사하고, 영장 집행 단계에서 피의자의 권리 침해 여부 등을 감독한다.
김상현 고려대 법학전문대학원 교수는 “결국 영장 집행 단계에서 스크리닝이 한 번 덜 되는 것”이라며 “통제가 없어지면 당연히 문제가 발생할 확률이 높아진다”고 말했다. 한 검찰 간부는 “검찰은 경찰이 신청한 영장의 가·부만을 판단하라는 뜻인데, 이렇게 되면 영장이 제대로 청구될 수 없다”고 했다.
중수청 수사 개시 사건의 공소청 통보 조항이 삭제된 점은 ‘사건 암장’으로 이어질 수 있다는 비판도 나온다. 공소청은 중수청이 영장을 신청하기 전까지 사건 내용을 알 수 없고, 수사의 적법성 여부도 검토할 수 없기 때문이다. 검사장 출신 한 변호사는 “향후 검찰의 보완수사권마저 폐지된다면 1차적 수사기관인 중수청에 대한 견제 기능이 사라져 민주당이 그간 주장했던 검찰의 문제점이 고스란히 중수청으로 옮겨갈 수 있다”고 말했다.
법조계에서는 향후 보완수사권 논의 과정에서 중수청·공소청 신설법을 또 뜯어고쳐야 할 것이란 지적도 나온다. 국회 법제사법위원회 전문위원은 지난 17일 공소청법 정부안 관련 법안소위 심사 자료에서 이 같은 문제를 짚었다.
법사위 전문위원은 “법제원리상 공소청의 기능에 해당하는 검사의 직무 범위는 조직법(공소청법)에서 결정해야 한다”며 “보완수사권 부여 여부 및 그 범위 등을 공소청법에 직접 명시하는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 한 검찰 간부는 “형소법 개정 이후 공소청법·중수청법을 다시 고쳐야 하는 상황이 벌어질 수 있다”고 말했다.
이런 상황은 당정이 보완수사권 논의를 형소법 개정 논의로 미룰 때부터 예견된 것이라는 지적도 있다. 앞서 법무부는 법사위에 제출한 공소청법 관련 설명 자료에서 “보완수사에 관한 구체적 내용은 형소법 개정 논의에서 검토하겠다”는 입장을 냈다.
여권이 최종안을 국회 본회의에서 처리하는 대로 보완수사권 논의도 본격적으로 진행될 전망이다. 이 단계에서 정부와 여당 강경파가 다시 충돌하는 상황이 빚어질 수 있다. 이재명 대통령은 지난 1월 21일 신년 기자회견에서 “국가 사법체계의 실효성을 확보하기 위해 필수적이고 예외적인 보완수사는 인정돼야 한다”고 말했고, 법무부는 이 발언을 법사위에 제출한 설명 자료에 첨부했다. 반면 당내 강경파들은 검사의 수사를 원천 봉쇄하기 위해 보완수사권도 박탈해야 한다는 입장이다.
박재현 구자창 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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