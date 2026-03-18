“가혹한 복수” 외치지만… 내부선 “다음은 누구냐” 패닉

강경파 득세로 외교해법 멀어져

제거 작전, 후임자 따라 역효과도

로이터연합뉴스

이란 정부가 17일(현지시간) 알리 라리자니(67·사진) 최고국가안보회의(SN SC) 사무총장의 사망을 확인했다. 마수드 페제시키안 대통령은 잇따른 지도부 사망에 복수를 다짐했지만 이란 지도부 내에선 불안감도 감지된다.



AFP통신 등에 따르면 SNSC는 이날 라리자니가 아들 모르테자와 참모, 경호원들과 함께 “순교했다”고 밝혔다. 이스라엘군이 라리자니와 함께 제거했다고 밝힌 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관의 사망 사실도 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 확인했다.



페제시키안 대통령은 성명에서 “성스러운 이란 땅에서 억압받았지만 용감했던 순교자들의 피로 자신의 손을 물들인 테러리스트 범죄자들을 기다리는 건 가혹한 복수”라며 보복 의지를 나타냈다. 라리자니는 지난달 28일 미국·이스라엘 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 사망한 이후 국가 안보와 대외 협상을 총괄해온 핵심 인물이다.



뉴욕타임스(NYT)는 이날 라리자니 제거 소식이 이란 국민 사이에서 전쟁의 방향과 국가의 미래에 대한 불안감을 증폭시켰다고 보도했다. NYT는 “이란 고위 관리들은 2주 전 하메네이 사망 이후 강화된 보안 조치를 받아왔다”며 “이스라엘은 다시 한번 고위 관리들의 안전에 있어 이란보다 한발 앞서 있음을 입증했다”고 전했다. 익명을 요구한 한 이란 관리는 “다른 관리들로부터 지도부와 개인 신변 안전에 대한 우려가 담긴 전화를 여러 차례 받았다”며 “다음 표적이 누가 될지 모두가 궁금해하고 있다”고 말했다. 또 다른 관리는 “소식을 듣고 몸이 떨렸다”며 “이스라엘이 모든 지도자를 제거할 때까지 멈추지 않을 것이라는 불안이 만연해 있다”고 전했다.



라리자니가 군부·정치 지도부 사이에서 중재자 역할을 해온 점을 감안하면 전쟁의 외교적 해법이 더 멀어질 수 있다는 우려도 나온다. 미 CBS방송은 이날 “긴장이 고조되는 상황에서도 미국과의 채널 재개를 위해 조용히 관여해 왔던 라리자니의 죽음으로 강경파의 목소리가 커지면서 외교적 해법이 멀어질 수 있다”고 분석했다. 블룸버그통신도 18일 “이스라엘이 라리자니를 제거함에 따라 이란의 전시 리더십은 외교적 해결책을 모색할 가능성이 낮은 강경파들의 손에 맡겨지게 됐다”고 말했다.



지도부 제거 작전에 대한 우려도 나온다. NYT는 이스라엘 안보 전문가들을 인용해 “이란의 지도부층이 두터워 이스라엘이 이란 정부를 붕괴 직전까지 몰아갈 수 없다”며 “라리자니와 같은 최고위급 지도자 제거는 후임자가 누구냐에 따라 역효과를 낳을 수 있다”고 경고했다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 477 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 이란 정부가 17일(현지시간) 알리 라리자니(67·) 최고국가안보회의(SN SC) 사무총장의 사망을 확인했다. 마수드 페제시키안 대통령은 잇따른 지도부 사망에 복수를 다짐했지만 이란 지도부 내에선 불안감도 감지된다.AFP통신 등에 따르면 SNSC는 이날 라리자니가 아들 모르테자와 참모, 경호원들과 함께 “순교했다”고 밝혔다. 이스라엘군이 라리자니와 함께 제거했다고 밝힌 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관의 사망 사실도 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 확인했다.페제시키안 대통령은 성명에서 “성스러운 이란 땅에서 억압받았지만 용감했던 순교자들의 피로 자신의 손을 물들인 테러리스트 범죄자들을 기다리는 건 가혹한 복수”라며 보복 의지를 나타냈다. 라리자니는 지난달 28일 미국·이스라엘 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 사망한 이후 국가 안보와 대외 협상을 총괄해온 핵심 인물이다.뉴욕타임스(NYT)는 이날 라리자니 제거 소식이 이란 국민 사이에서 전쟁의 방향과 국가의 미래에 대한 불안감을 증폭시켰다고 보도했다. NYT는 “이란 고위 관리들은 2주 전 하메네이 사망 이후 강화된 보안 조치를 받아왔다”며 “이스라엘은 다시 한번 고위 관리들의 안전에 있어 이란보다 한발 앞서 있음을 입증했다”고 전했다. 익명을 요구한 한 이란 관리는 “다른 관리들로부터 지도부와 개인 신변 안전에 대한 우려가 담긴 전화를 여러 차례 받았다”며 “다음 표적이 누가 될지 모두가 궁금해하고 있다”고 말했다. 또 다른 관리는 “소식을 듣고 몸이 떨렸다”며 “이스라엘이 모든 지도자를 제거할 때까지 멈추지 않을 것이라는 불안이 만연해 있다”고 전했다.라리자니가 군부·정치 지도부 사이에서 중재자 역할을 해온 점을 감안하면 전쟁의 외교적 해법이 더 멀어질 수 있다는 우려도 나온다. 미 CBS방송은 이날 “긴장이 고조되는 상황에서도 미국과의 채널 재개를 위해 조용히 관여해 왔던 라리자니의 죽음으로 강경파의 목소리가 커지면서 외교적 해법이 멀어질 수 있다”고 분석했다. 블룸버그통신도 18일 “이스라엘이 라리자니를 제거함에 따라 이란의 전시 리더십은 외교적 해결책을 모색할 가능성이 낮은 강경파들의 손에 맡겨지게 됐다”고 말했다.지도부 제거 작전에 대한 우려도 나온다. NYT는 이스라엘 안보 전문가들을 인용해 “이란의 지도부층이 두터워 이스라엘이 이란 정부를 붕괴 직전까지 몰아갈 수 없다”며 “라리자니와 같은 최고위급 지도자 제거는 후임자가 누구냐에 따라 역효과를 낳을 수 있다”고 경고했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지