공군사관학교 출신 파일럿 4명 타깃… 전 부기장의 ‘살인 계획’

4명 따라다니며 3년간 치밀한 준비

“공사 기득권에 인생 파멸” 주장

구속영장 신청… 사이코패스 검사도

부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 김모씨가 17일 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 김씨는 경찰 조사에서 “3년간 범행을 준비했으며 4명을 살인할 계획이었다”고 진술한 것으로 알려졌다. 뉴시스

부산에서 민간 항공사 기장을 살해한 혐의로 붙잡힌 50대 김모씨는 수년간 범행을 준비한 것으로 조사됐다. 그는 참변을 당한 기장뿐 아니라 옛 동료 조종사 3명을 추가 범행 대상으로 계획했었다. 김씨는 이들 4명의 뒤를 따라다니며 주소지를 파악하는 등 치밀하게 범행을 준비했다. 경찰은 김씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다.



부산 부산진경찰서는 부산진구 한 아파트 9층 복도에서 50대 남성 A씨를 17일 살해한 혐의를 받는 전직 항공사 부기장 50대 김씨를 검거해 조사 중이라고 18일 밝혔다. 김씨와 A씨는 과거 같은 항공사에서 각각 부기장과 기장으로 근무했던 것으로 조사됐다.



경찰은 김씨가 수개월 전부터 공항에서 A씨를 따라다니며 주소지를 파악하는 등 범행을 준비한 정황을 포착했다. 김씨는 경찰 조사에서 “범행은 3년 전부터 준비했다”는 취지로 진술했다.



범행 대상은 A씨를 포함해 4명 모두 항공사에서 함께 일했던 기장이다. 장기간 계획한 범행은 경기도 고양시에서 먼저 실행 단계에 들어갔다. 김씨는 지난 16일 새벽 고양시에서 항공사 옛 동료를 상대로 1차 범행을 시도했으나 미수에 그쳤다. 이후 김씨는 부산으로 이동했다. 김씨는 17일 부산진구 A씨 아파트 근처로 오전 4시48분쯤 접근했다. 접근 당시에는 검정색 옷을 입었으며 오전 6시20분쯤 범행 현장을 빠져나오면서 흰색 옷으로 바꾼 것으로 파악됐다.



김씨는 부산 범행 직후 경남 창원으로 이동해 또 다른 전 직장 동료를 상대로 범행을 시도하려 한 것으로 파악됐다. 그는 택시를 타고 이동해 오전 11시쯤 창원에 도착했다. 하지만 김씨는 경찰의 신변 보호 조치 등으로 범행을 저지르기 어렵다고 보고 울산으로 이동해 숙박시설에 머물다가 검거됐다. 경찰 관계자는 “울산에는 살인 계획 대상이 없었다”고 설명했다.



검거 당시 김씨의 캐리어에서는 범행에 사용된 흉기가 발견됐다. 경찰은 이 흉기가 언제 준비됐는지도 파악 중이다. 1차 범행 시도가 실패한 뒤 흉기를 마련했을 가능성을 조사하고 있다. 또 프로파일러를 투입해 피의자의 범행 동기 등을 수사하고 있으며 사이코패스 검사도 진행할 계획이다.



경찰은 범행 동기와 계획 수립 과정 등을 집중적으로 조사하고 있다. 아울러 고양에 이어 부산 범행, 창원 이동으로 이어지는 일련의 범행 흐름이 하나의 계획에 따라 진행됐는지도 확인하고 있다.



범행 동기는 항공사 근무 당시 동료들과의 갈등으로 추정된다. 김씨는 압송 과정에서 기자들에게 “공군사관학교 부당 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했기 때문에 제 할 일을 했다”고 주장했다. 실제로 김씨 범행 대상 4명은 모두 공군사관학교 조종사 출신이었던 것으로 알려졌다. 공사 비조종사 출신인 김씨는 졸업 후 뒤늦게 조종사 자격증을 취득했으며 민간 항공사에서 2022년 병가를 낸 뒤 2024년 퇴사했다.



전문가들은 공사 조종사 출신 카르텔에 밀려 제대로 된 평가를 받지 못했다는 김씨의 피해 의식이 범행으로 이어진 것으로 봤다. 조영일 동국대 경찰행정학부 교수는 “첫 범행이 실패한 이후 치명적인 흉기를 사용한 것은 범행 수법이 강화된 것으로 범행 의지가 커졌다는 점을 보여준다”며 “조직 내 갈등이 특정 인물을 향한 표적 범죄로 이어진 것으로 보인다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 894 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산에서 민간 항공사 기장을 살해한 혐의로 붙잡힌 50대 김모씨는 수년간 범행을 준비한 것으로 조사됐다. 그는 참변을 당한 기장뿐 아니라 옛 동료 조종사 3명을 추가 범행 대상으로 계획했었다. 김씨는 이들 4명의 뒤를 따라다니며 주소지를 파악하는 등 치밀하게 범행을 준비했다. 경찰은 김씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다.부산 부산진경찰서는 부산진구 한 아파트 9층 복도에서 50대 남성 A씨를 17일 살해한 혐의를 받는 전직 항공사 부기장 50대 김씨를 검거해 조사 중이라고 18일 밝혔다. 김씨와 A씨는 과거 같은 항공사에서 각각 부기장과 기장으로 근무했던 것으로 조사됐다.경찰은 김씨가 수개월 전부터 공항에서 A씨를 따라다니며 주소지를 파악하는 등 범행을 준비한 정황을 포착했다. 김씨는 경찰 조사에서 “범행은 3년 전부터 준비했다”는 취지로 진술했다.범행 대상은 A씨를 포함해 4명 모두 항공사에서 함께 일했던 기장이다. 장기간 계획한 범행은 경기도 고양시에서 먼저 실행 단계에 들어갔다. 김씨는 지난 16일 새벽 고양시에서 항공사 옛 동료를 상대로 1차 범행을 시도했으나 미수에 그쳤다. 이후 김씨는 부산으로 이동했다. 김씨는 17일 부산진구 A씨 아파트 근처로 오전 4시48분쯤 접근했다. 접근 당시에는 검정색 옷을 입었으며 오전 6시20분쯤 범행 현장을 빠져나오면서 흰색 옷으로 바꾼 것으로 파악됐다.김씨는 부산 범행 직후 경남 창원으로 이동해 또 다른 전 직장 동료를 상대로 범행을 시도하려 한 것으로 파악됐다. 그는 택시를 타고 이동해 오전 11시쯤 창원에 도착했다. 하지만 김씨는 경찰의 신변 보호 조치 등으로 범행을 저지르기 어렵다고 보고 울산으로 이동해 숙박시설에 머물다가 검거됐다. 경찰 관계자는 “울산에는 살인 계획 대상이 없었다”고 설명했다.검거 당시 김씨의 캐리어에서는 범행에 사용된 흉기가 발견됐다. 경찰은 이 흉기가 언제 준비됐는지도 파악 중이다. 1차 범행 시도가 실패한 뒤 흉기를 마련했을 가능성을 조사하고 있다. 또 프로파일러를 투입해 피의자의 범행 동기 등을 수사하고 있으며 사이코패스 검사도 진행할 계획이다.경찰은 범행 동기와 계획 수립 과정 등을 집중적으로 조사하고 있다. 아울러 고양에 이어 부산 범행, 창원 이동으로 이어지는 일련의 범행 흐름이 하나의 계획에 따라 진행됐는지도 확인하고 있다.범행 동기는 항공사 근무 당시 동료들과의 갈등으로 추정된다. 김씨는 압송 과정에서 기자들에게 “공군사관학교 부당 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했기 때문에 제 할 일을 했다”고 주장했다. 실제로 김씨 범행 대상 4명은 모두 공군사관학교 조종사 출신이었던 것으로 알려졌다. 공사 비조종사 출신인 김씨는 졸업 후 뒤늦게 조종사 자격증을 취득했으며 민간 항공사에서 2022년 병가를 낸 뒤 2024년 퇴사했다.전문가들은 공사 조종사 출신 카르텔에 밀려 제대로 된 평가를 받지 못했다는 김씨의 피해 의식이 범행으로 이어진 것으로 봤다. 조영일 동국대 경찰행정학부 교수는 “첫 범행이 실패한 이후 치명적인 흉기를 사용한 것은 범행 수법이 강화된 것으로 범행 의지가 커졌다는 점을 보여준다”며 “조직 내 갈등이 특정 인물을 향한 표적 범죄로 이어진 것으로 보인다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지