코스닥 2부 리그 도입 추진·저PBR 기업 공개한다
李대통령, 자본시장 간담회 주재
“한국 지정학적 리스크 과장돼
위기 때야말로 개혁 절호 기회”
이재명 대통령이 “한국의 지정학적 리스크가 생각보다 많이 과장돼 있다”면서 “우리가 하기에 따라 코리아 디스카운트가 아닌 코리아 프리미엄도 가능하다”고 강조했다. 정부는 이 대통령의 코스닥 정상화 및 밸류업 의지에 따라 코스닥 시장을 2개 리그로 개편해 승강제를 도입하는 방안을 추진한다.
이 대통령은 18일 청와대에서 주재한 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’에서 “최근 중동 전쟁 때문에 주가가 폭락했다가 등락을 거듭하고 있다”며 “이런 위기 때야말로 필요한 개혁과제를 잘해야 한다. 그게 새로운 출발을 준비하는 길”이라고 말했다. 이어 “그동안 같은 주식도 한국 증권거래소에 상장됐다는 이유로 할인되는 일이 수십년간 계속됐다”면서 코리아 디스카운트를 지적했다. 이어 기업지배구조의 문제와 경영권 남용, 주가조작 등 주식시장의 불공정성, 한반도의 지정학적 리스크, 산업 정책의 예측 불가능성을 그 원인으로 지목했다. 이 대통령은 지정학적 리스크에 대해 “생각보다 많이 과장돼 있고, 정치권이 불필요하게 악용하며 불안감을 증폭시킨 면이 있다”며 극복 가능하다고 확신했다.
대기업 집단의 불공정 행위에 대해서는 “제가 ‘주가조작 패가망신’이라는 얘길 자주 하는데, 실제로 그렇게 만들어야 한다”면서 “주가조작을 하면 그 조작에 동원된 현금까지 몰수하는 조치를 실제로 시행할 것”이라고 말했다. 이 대통령은 최근 중동 사태를 거치며 주가 변동성이 커진 것과 관련해 “작년에 주가가 2500선에 있다가 조정 없이 6000 중반까지 올라갔는데 사실 불안한 느낌이 있었다”면서 “지금이 주가를 다지는 계기일 수 있다”고 설명했다.
이억원 금융위원장은 저평가(저PBR) 기업의 리스트를 공개하고, 코스닥 시장을 2개 리그로 개편하는 방안의 자본시장 개선 방안을 공개했다. 또 모회사가 상장된 상태에서 자회사를 상장하는 ‘중복상장’도 원칙적으로 금지해 일반 주주의 피해를 막기로 했다.
이에 따라 앞으로는 반기마다 ‘네이밍 앤드 셰이밍(naming and shaming)’ 방식으로 저PBR 기업 리스트가 공개된다. 낮은 PBR에도 불구하고 지배력 확대 등 대주주 이익을 위해 낮은 주가를 방치하는 관행을 개선하겠다는 것이다. 코스닥 시장은 ‘성숙한 혁신 기업(프리미엄 시장)’과 ‘성장 중인 기업(스탠더드 시장)’으로 구분해 운영하고 승강제를 도입해 시장 역동성을 높인다는 구상이다.
모회사 일반 주주의 권익 침해 방지를 위해 중복상장은 ‘원칙 금지·예외 허용’ 기조를 택하기로 했다. LG화학이 배터리 사업부를 분할해 LG에너지솔루션을 상장함으로써 모기업 일반 주주의 권익이 침해됐다는 평가를 받았던 사례를 방지하겠다는 것이다. 이는 이 대통령이 대선 후보 시절부터 수차례 강조해 온 방침이다.
정은보 한국거래소 이사장은 주식거래 대금이 계좌에 들어오는 기간을 단축하는 방안을 이 대통령이 언급하자 “지금 T+2(2영업일)로 청산 결제를 하고 있는데, 2027년 10월부터 T+1(1영업일)로 변경을 추진하고 있다”고 밝혔다. 이 대통령은 상법 개정을 비롯한 일련의 금융시장 개혁 작업에 대해 “지금 큰 돌을 몇 개 집어낸 것”이라고 평가하고 “이제 중간 크기의 돌도 집어내고 자갈도 집어내야 옥토가 된다”며 자본시장 개혁 의지를 거듭 강조했다.
최승욱 이광수 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사