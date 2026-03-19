당정 “주택공급은 속도와 실행력” 입법 고삐
“주택 문제 더 이상 미룰 수 없어”
부동산 뒷받침 법안 5월내 마련
정부·여당이 부동산 공급 대책 후속 입법을 5월까지 조속히 추진하기로 뜻을 모았다. 이재명 대통령의 반복적인 언급 이후 서울 집값 오름세가 주춤한 상황에서 공급 입법을 통해 쐐기를 박겠다는 취지다.
국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 의원들은 18일 국토교통부와 당정협의회를 열고 우선적으로 처리할 민생입법 과제를 논의했다. 목표 기한은 22대 국회가 반환점을 도는 오는 5월이다.
당정은 이날 논의한 30건가량의 입법과제 중 주택공급 관련 법안에 방점을 찍었다. 구체적으로는 공공주택 특별법, 노후 공공청사 복합개발 특별법, 학교용지 개발 특별법, 용산공원법 등을 시급한 사안으로 꼽았다. 맹성규 국토위원장은 “주택 공급은 속도와 실행력이 핵심이고, 실행력을 뒷받침하는 것이 입법”이라고 말했다. 김윤덕 국토부 장관도 “실질적 시장 안정은 공급이 뒷받침될 때 가능하다”고 말했다.
주거 취약계층 보호 및 지역주택조합 진입기준 강화, 지역 활력을 제고하기 위한 생활여건 개선, 건설현장 안전 및 택시운전사 근로여건 개선 등도 우선 입법 과제로 논의됐다. 맹 위원장은 “할 수 있으면 다 처리하고 ‘플러스알파’(도 가능하다)”라며 “가능한 한 이번 임기 내에 필요한 법안을 처리하려고 한다”고 말했다.
관건은 야당의 협조다. 국토위는 민주당 몫 상임위지만 국토법안심사소위원회 운영권은 야당 간사인 이종욱 국민의힘 의원에게 있다. 민주당은 현재로선 전체회의 직회부 카드를 검토하고 있지 않다며 합의 처리에 무게를 실었다. 여당 간사인 복기왕 의원은 “지난해 12월 형식적으로 소위를 연 뒤 한 번도 소집에 응하지 않는 국민의힘에 당부한다. 국민이 힘들어한다”고 압박했다.
여당 내부에서는 이르면 다음 주 국회 제출이 예상되는 추가경정예산안을 계기로 양당 간 논의가 진전될 것이라는 기대도 나온다. 민주당 국토위 관계자는 “전체회의와 예산소위는 열릴 수밖에 없는 상황”이라며 “법안소위 관련 부분까지 일정을 최대한 협의해볼 것”이라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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