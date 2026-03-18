“위안화 결제 배만 지나가라”… 호르무즈 통행증 쥔 이란

8개국과 위안화 결제선 통항 협의

페트로달러 체제 흔들려는 의도도

16일 인도·파키스탄 등 8척 지나가

인도 액화석유가스(LPG) 운반선 시발릭호가 16일(현지시간) 호르무즈 해협을 거쳐 인도 구자라트주 문드라항에 입항하고 있다. 해당 선박은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후 해협을 통과해 인도에 입항했다. 로이터연합뉴스

이란이 호르무즈 해협에서 중국 위안화 거래 원유 수송선에만 통항을 허용하는 조건을 8개국과 협의하고 있다고 CNN 이 17일(현지시간) 보도했다. ‘호르무즈 호위 연합’ 결성을 시도했다가 동맹국들의 소극적인 태도에 격분한 도널드 트럼프 미국 대통령을 비웃듯 통항 조건을 직접 결정하고 있다. 원유 거래를 달러로 하는 ‘페트로달러’ 체제를 흔들려는 의도도 있어 보인다.



CNN은 이란 측 안보 소식통을 인용해 “이란이 호르무즈 해협에서 위안화로 거래된 원유를 수송하는 선박의 안전한 통항을 보장하는 방안을 놓고 중동 외 8개국과 협의 중”이라고 전했다. 이란과 협의 중인 8개국은 공개되지 않았다. 소식통은 “이란이 해협을 봉쇄하는 조치 외에도 해상 교통을 관리할 수 있는 더 포괄적인 방안을 검토하고 있다”고 덧붙였다.



1970년대부터 미국과 사우디아라비아를 중심으로 중동산 석유를 달러화로만 거래해 온 이른바 페트로달러 체제는 미국 중심의 국제 금융질서를 지탱한 근간 중 하나로 평가된다. 이란이 위안화 결제 체계 안에 있는 상선에만 호르무즈 해협의 안전한 통항을 허용하겠다는 것은 대미 반격의 범위를 달러 패권으로 넓히겠다는 경고로 해석된다.



호르무즈 해협에서 일본 태국 몰타 등 여러 선적 유조선·화물선에 대한 이란의 공격이 잦아든 지난 주말부터 해협을 지나간 선박 수가 늘어난 정황도 포착됐다. 블룸버그통신은 “지난 14일 인도 선적 액화석유가스(LPG) 운반선 2척, 15일 파키스탄 선적 유조선 1척, 이날 감비아 선적 화물선 1척이 호르무즈 해협을 빠져나갔다”고 전했다.



블룸버그에 따르면 호르무즈 해협을 통과한 파키스탄 유조선은 ‘카라치’호로, 이란 측 영해에 있는 라락섬과 케슘섬 사이 좁은 항로를 지난 뒤 이란 남부 해안을 따라 항행하며 오만만으로 빠져나갔다. 이란 항구에 기항했던 화물선 2척도 16일 카라치호와 같은 경로로 이동했다.



카타르 알자지라방송은 미국 해운 정보업체 윈드워드를 인용해 “지난 16일 하루에만 이란 국기를 달지 않은 선박 8척이 호르무즈 해협을 지나갔다. 최근 집계된 숫자의 2배에 달하는 것”이라며 “이란이 해협을 통과할 수 있는 선박 수를 늘리고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.



나타샤 카네바 JP모건체이스 애널리스트는 블룸버그에 “호르무즈 해협에 대한 공식적인 봉쇄 조치가 나온 적은 없다”며 “해협에서 이란과의 정치적 합의에 따라 (통항 여부가) 좌우되는 체제가 형성되고 있다”고 지적했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2885 응원 하기 Boom de yada 이란이 호르무즈 해협에서 중국 위안화 거래 원유 수송선에만 통항을 허용하는 조건을 8개국과 협의하고 있다고 CNN 이 17일(현지시간) 보도했다. ‘호르무즈 호위 연합’ 결성을 시도했다가 동맹국들의 소극적인 태도에 격분한 도널드 트럼프 미국 대통령을 비웃듯 통항 조건을 직접 결정하고 있다. 원유 거래를 달러로 하는 ‘페트로달러’ 체제를 흔들려는 의도도 있어 보인다.CNN은 이란 측 안보 소식통을 인용해 “이란이 호르무즈 해협에서 위안화로 거래된 원유를 수송하는 선박의 안전한 통항을 보장하는 방안을 놓고 중동 외 8개국과 협의 중”이라고 전했다. 이란과 협의 중인 8개국은 공개되지 않았다. 소식통은 “이란이 해협을 봉쇄하는 조치 외에도 해상 교통을 관리할 수 있는 더 포괄적인 방안을 검토하고 있다”고 덧붙였다.1970년대부터 미국과 사우디아라비아를 중심으로 중동산 석유를 달러화로만 거래해 온 이른바 페트로달러 체제는 미국 중심의 국제 금융질서를 지탱한 근간 중 하나로 평가된다. 이란이 위안화 결제 체계 안에 있는 상선에만 호르무즈 해협의 안전한 통항을 허용하겠다는 것은 대미 반격의 범위를 달러 패권으로 넓히겠다는 경고로 해석된다.호르무즈 해협에서 일본 태국 몰타 등 여러 선적 유조선·화물선에 대한 이란의 공격이 잦아든 지난 주말부터 해협을 지나간 선박 수가 늘어난 정황도 포착됐다. 블룸버그통신은 “지난 14일 인도 선적 액화석유가스(LPG) 운반선 2척, 15일 파키스탄 선적 유조선 1척, 이날 감비아 선적 화물선 1척이 호르무즈 해협을 빠져나갔다”고 전했다.블룸버그에 따르면 호르무즈 해협을 통과한 파키스탄 유조선은 ‘카라치’호로, 이란 측 영해에 있는 라락섬과 케슘섬 사이 좁은 항로를 지난 뒤 이란 남부 해안을 따라 항행하며 오만만으로 빠져나갔다. 이란 항구에 기항했던 화물선 2척도 16일 카라치호와 같은 경로로 이동했다.카타르 알자지라방송은 미국 해운 정보업체 윈드워드를 인용해 “지난 16일 하루에만 이란 국기를 달지 않은 선박 8척이 호르무즈 해협을 지나갔다. 최근 집계된 숫자의 2배에 달하는 것”이라며 “이란이 해협을 통과할 수 있는 선박 수를 늘리고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.나타샤 카네바 JP모건체이스 애널리스트는 블룸버그에 “호르무즈 해협에 대한 공식적인 봉쇄 조치가 나온 적은 없다”며 “해협에서 이란과의 정치적 합의에 따라 (통항 여부가) 좌우되는 체제가 형성되고 있다”고 지적했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지