UAE서 1800만 배럴 원유 긴급 조달… “나프타 선박 한 척도 韓으로 오는 중”
강 비서실장 ‘0박 4일 출장’ 긴박
“중동국가들 방어무기 요청 사실”
대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 돌아온 강훈식 대통령 비서실장은 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 UAE는 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 했다”며 원유 1800만 배럴을 확보했다고 18일 밝혔다.
강 실장은 청와대 브리핑에서 “(UAE 측이) ‘한국은 원유 공급에서 최우선(No.1 priority)’이라고 분명히 약속해줬다”며 이같이 말했다. 이어 “언제든 UAE를 통해 원유를 긴급 구매하도록 합의했고, 총 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다”고 설명했다.
UAE는 자국 국적 선박 3척으로 600만 배럴을 즉시 공급하기로 했다. 또 한국 국적 선박 6척이 UAE로 이동해 1200만 배럴을 수송할 예정이다. 강 실장이 앞서 UAE 측과 합의한 600만 배럴을 더하면 총 2400만 배럴이 확보됐다. 강 실장은 또 석유화학 제품의 기초 원료로 최근 호르무즈 해협 봉쇄에 따라 수급 차질이 빚어지고 있는 나프타도 공급을 약속받았다고 밝혔다. 나프타를 적재한 선박 1척은 이미 한국으로 출발했다.
강 실장은 “양국 간 원유수급 대체 공급경로 모색 등 내용이 담긴 원유 공급망 협력 양해각서(MOU)를 조만간 체결할 예정”이라며 “적어도 한국에 원유가 공급되기 어려운 상황은 벌어지지 않을 것”이라고 강조했다.
강 실장은 방산 수출과 관련해선 “중동의 많은 나라에서 방어무기 요청이 있는 게 사실”이라면서도 구체적 언급은 삼갔다. 강 실장은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령에게 중동 상황에 대한 우려 및 위로·연대의 뜻을 담은 이재명 대통령 친서도 전달했다.
중동 전쟁의 한가운데에 놓인 UAE 출장은 ‘0박4일’의 일정만큼이나 긴박했다. 지난 16일엔 두바이국제공항 인근 연료 탱크가 이란 드론의 공격을 받아 귀국편이 취소되는 돌발 상황도 벌어졌다. 이 대통령은 엑스(X)에서 “위험해서 걱정됐는데 잘하셨다. 성과도 기대 이상”이라고 격려했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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