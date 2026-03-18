[단독] 수십명 돈 빌리고 잠적한 전 서울시의원
방송인 출신… 경찰, 수사 착수
방송인 출신 전직 서울시의원이 지역 주민과 구청 직원 등 수십명을 상대로 돈을 빌린 뒤 잠적해 경찰이 수사에 나섰다.
18일 국민일보 취재에 따르면 서울 서대문경찰서는 최근 전직 서울시의원 A씨를 사기 혐의 피의자로 입건해 수사 중이다. A씨가 돈을 빌려 간 뒤 갚지 않고 연락이 두절됐다는 피해 신고가 잇따르면서다.
A씨는 지난해부터 서대문구 지역 주민과 상인, 교회, 구청 직원 등을 상대로 수시로 금전을 빌린 뒤 이를 갚지 않고 잠적한 혐의를 받는다. 지역 상인회 등이 현재까지 파악한 피해자 수만 수십명이다. 피해 규모는 10억원 이상으로 추산된다.
A씨는 방송인 출신으로 유치원 교사와 웃음치료사, 레크리에이션 지도사 등으로 활동했다. 이후 정계에 입문해 2014~2018년 서울시의원을 지냈다. 최근까지는 서대문구청에서 시민사회정책보좌관을 맡았다.
피해자 중에는 A씨가 활동했던 지역구 내 단체 회원들과 서대문구청 직원들이 포함된 것으로 전해졌다. 이들은 A씨가 시의원을 지낸 데다 구청장 정책보좌관으로서 관내 영향력이 컸던 만큼 요청을 거절하기 어려웠을 것으로 보인다.
A씨는 일부 피해자에게 돈을 빌리는 과정에서 자신의 정치 경력이나 직함을 내세운 것으로 전해졌다. 서대문구청 기간제 근로자로 일했던 B씨는 “A씨가 ‘주택 관련 자금이 필요하다’고 해 지난해부터 올해 초까지 1000만원 넘게 빌려줬지만 현재까지 돌려받지 못했다”고 말했다.
A씨에게 수천만원을 빌려준 한 기업 대표 C씨도 “지난해 말 돈을 빌려달라는 연락을 받아 두세 번 거절하다가 무이자로 빌려줬는데, 이젠 연락조차 안 돼 돌려받는 건 사실상 포기했다”고 털어놨다.
A씨는 지난달 말 정책보좌관직을 내려놓고 거주하던 아파트에서 이사한 것으로 파악됐다. 취재진이 A씨 입장을 듣기 위해 수차례 연락을 시도했으나 그가 사용하던 휴대전화가 해지돼 답변을 받을 수 없었다.
임송수 김다연 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사