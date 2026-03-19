‘왕사남’ 엄흥도 충절 담은 고문서 최초 공개

영조 때 엄씨 후손에게 내린 문서

왕조실록 영인본 등과 함께 전시



“노산군(魯山君·단종)이 해를 입었을 때 아무도 거두어 돌보지 않았었는데, 그 고을 아전 엄흥도가 곧바로 가 곡하고, 관곽을 준비해 염하여 장사를 치렀으니…”(현종실록 1669년 기록 중)



영화 ‘왕과 사는 남자’로 단종의 마지막을 지킨 엄흥도에 대한 관심이 높아지는 가운데 그의 충절을 엿볼 수 있는 고문서가 처음으로 공개된다.



국립중앙도서관은 영조 때인 1733년 병조에서 엄흥도의 후손에게 내린 ‘완문’(完文·관부에서 발급한 문서·사진)을 전시를 통해 최초로 선보인다고 18일 밝혔다. 가로 205㎝ 세로 37.4㎝ 크기의 이 문서에는 영조의 명에 따라 엄흥도의 6대손 엄철업 등에게 군역과 잡역을 면제할 것을 지시하는 내용이 담겼다.



도서관은 2019년 영월엄씨 충의공계 광순문 종친회로부터 완문과 영월엄씨 족보 등을 기탁받아 보관해 왔다. 기탁자의 동의를 받아 이달 24일부터 다음 달 19일까지 서울 서초구 도서관 본관 1층 열린마당에서 열리는 특별전에서 완문을 공개할 예정이다.



전시에서는 춘원 이광수의 소설 ‘단종애사’ 속 단종의 마지막 부분을 1930년대 필사본과 인쇄본으로 보여준다. 단종이 영월로 유배 가는 과정을 기록한 조선왕조실록 영인본도 볼 수 있다.



손영옥 미술전문기자



GoodNews paper ⓒ “노산군(魯山君·단종)이 해를 입었을 때 아무도 거두어 돌보지 않았었는데, 그 고을 아전 엄흥도가 곧바로 가 곡하고, 관곽을 준비해 염하여 장사를 치렀으니…”(현종실록 1669년 기록 중)영화 ‘왕과 사는 남자’로 단종의 마지막을 지킨 엄흥도에 대한 관심이 높아지는 가운데 그의 충절을 엿볼 수 있는 고문서가 처음으로 공개된다.국립중앙도서관은 영조 때인 1733년 병조에서 엄흥도의 후손에게 내린 ‘완문’(完文·관부에서 발급한 문서·)을 전시를 통해 최초로 선보인다고 18일 밝혔다. 가로 205㎝ 세로 37.4㎝ 크기의 이 문서에는 영조의 명에 따라 엄흥도의 6대손 엄철업 등에게 군역과 잡역을 면제할 것을 지시하는 내용이 담겼다.도서관은 2019년 영월엄씨 충의공계 광순문 종친회로부터 완문과 영월엄씨 족보 등을 기탁받아 보관해 왔다. 기탁자의 동의를 받아 이달 24일부터 다음 달 19일까지 서울 서초구 도서관 본관 1층 열린마당에서 열리는 특별전에서 완문을 공개할 예정이다.전시에서는 춘원 이광수의 소설 ‘단종애사’ 속 단종의 마지막 부분을 1930년대 필사본과 인쇄본으로 보여준다. 단종이 영월로 유배 가는 과정을 기록한 조선왕조실록 영인본도 볼 수 있다.손영옥 미술전문기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지