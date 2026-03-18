[단독] 與는 ‘경선 감산 규정’ 둘러싸고 ‘잡음’
[정치 언박싱]
완도·해남·함평 등 호남권서 시작
제주지사 경선 까지 번지며 갈등 확산
더불어민주당이 6·3 지방선거 공천을 앞두고 경선 감산 규정을 둘러싼 잡음에 휩싸였다. 완도·해남·함평·강진 등 호남권에서 시작된 공천 파동이 제주까지 번지며 갈등이 커지는 양상이다.
18일 국민일보 취재에 따르면 제주지사 경선에 나선 문대림 민주당 의원은 지난달 27일과 이달 5일 두 차례에 걸쳐 ‘감산 예외 적용 요청’ 공문을 조승래 사무총장에게 보냈다. 이어 6일에는 해당 사안을 최고위원회 안건으로 상정해 달라는 추가 공문을 발송했다. 지도부가 별다른 답을 내놓지 않자 전날에는 정청래 대표 앞으로도 공문을 보내 “당헌·당규에 따라 최고위에서 공정하게 심의·판단해 달라”고 재차 요구했다. 중앙당 공천관리위원회로부터 과거 공천 불복 탈당 이력을 이유로 경선 25% 감점을 통보받은 뒤 총 네 차례에 걸쳐 이의를 제기한 것이다. 그는 ‘당의 요구로 복당하는 등 상당한 사유가 있을 때는 최고위 의결로 감산을 달리 적용할 수 있다’는 당헌 제101조 제3항을 근거로 들고 있다. 현역 국회의원 중에서 감산 관련 이의 제기는 문 의원이 유일하다.
문 의원은 2012년 탈당했지만 2013년 당시 고희범 제주도당위원장의 복당 요청에 따라 공식 절차를 거쳐 같은 해 11월 7일 복당했다. 이후 문 의원은 20대 총선과 7·8회 지방선거, 22대 총선 등 네 차례 당내 경선에 참여하는 동안 한 번도 감산을 적용받지 않았다.
비공개 최고위에서 문 의원 사례를 두고 논쟁이 있었던 것으로 전해졌다. 최고위원 다수가 “과거와 형평성 문제를 고려해 심의가 필요하다”고 주장했지만 “유사 사례가 200건이 넘는다”는 반론을 넘지 못한 것으로 파악됐다.
원외에서도 반발이 나왔다. 친명(친이재명) 성향 단체인 ‘검사를 검사하는 변호사 모임’은 “문 의원의 이의 신청권을 지도부가 이유 없이 묵살했다”며 최고위 안건 상정을 촉구하는 항의문을 지도부 앞으로 발송했다. 그러나 한 최고위원은 “이미 정리된 사안”이라며 재심 가능성을 일축했다.
호남권에서도 경선 룰을 둘러싼 뒷말이 무성하다. 완도는 여론조사 1위 후보에 대한 감산 논란이, 함평은 후보 적격 여부를 두고 중앙당과 도당 판단이 갈리는 등 잡음이 불거졌다. 전남지역 권리당원은 항의차 상경해 국회 앞에서 농성 중이다. 한 민주당 의원은 “감산 기준의 고무줄 적용과 공천 배제 논란이 전국적으로 적지 않다. 시비가 지속되면 선거 전체에 악영향을 미칠 수 있다”고 말했다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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