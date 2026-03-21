검찰개혁 정치적 볼모… 李 겨눈 반개혁 프레임

검찰개혁 정치적 볼모… 李 겨눈 반개혁 프레임
[커버스토리] 정권 불씨 보완수사권
최근 이재명 대통령 엑스(X) 게시글에는 검찰개혁과 관련한 강성 당원·지지자들의 비판이 이어졌다. 이 대통령이 검찰개혁에 소극적으로 일관한다며 지지를 철회하겠다는 날 선 댓글도 게시물의 내용과 상관없이 달렸다.
그러다 지난 17일 공소청 검사의 권한을 일부 약화시키는 내용의 당정청 합의안이 이 대통령 지시를 통해 도출되자 지지층들의 여론은 돌변했다. 이번에는 “끝까지 반대 의견을 경청하는 스타일인 줄 잠시 잊고 있었다”며 보완수사권 폐지가 달성될 때까지 이 대통령의 검찰개혁 의지를 응원하겠다는 말들이 댓글 창을 채웠다.
검찰개혁을 둘러싼 강성 당원의 목소리가 이 대통령의 잠재적 리더십 리스크로 떠오를 조짐이 나타나고 있다. 최근 이 대통령의 X 댓글창에 등장했던 강성 지지자들은 이 대통령이 검찰의 ‘수사·기소 분리’라는 대선 공약 사항을 지키지 않고 있는 것 아닌지를 의심했다. 특히 검찰 보완수사권을 유지하는 방향으로 개혁이 이뤄진다면 수사·기소 분리 공약을 무시하는 것이라며 이 대통령을 강한 어조로 겁박한다. 여권 강성 국회의원들과 정치 유튜버들의 발언은 이런 우려를 확산시키는 촉매제 역할을 하고 있다.
그러나 이 대통령은 지난해 대선 후보 시절 한 번도 보완수사권을 폐지하겠다고 공약한 바가 없다. ‘검찰의 수사·기소권을 분리’하겠다고만 수차례 언급했을 뿐이다. 이 수사·기소 분리 공약에 대해 당시 대선 캠프 핵심 관계자들은 하나같이 ‘검찰의 수사 개시, 인지 수사, 영장 청구 권한’ 등을 없애자는 의미였다고 입을 모은다. 보완수사권 폐지는 당시 논의 과정에서 염두에 두지 않았다는 것이다. 여권 핵심 관계자는 20일 “검찰 조직을 중대범죄수사청과 공소청으로 나눈 시점에 수사·기소 분리는 사실상 완성된 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 정부 출범 이후에도 보완수사권이 예외적으로 필요한 경우가 있다며 관련한 숙의를 당부했다. 지난 16일 X에 올린 글에서는 경찰 등 수사기관의 ‘사건 덮기’에서 범죄 피해자를 보호하는 것도 중요하다고 지적하며 보완수사 허용 여부는 ‘남용 가능성’을 고려해 충분히 논의해야 한다고 강조했다. 지난 1월 12일 검찰개혁 관련 1차 정부안에 대해 당 강경파들의 공세가 이어지자 같은 달 20일 민주당 지도부와의 만찬에선 “돈 있고 힘 있는 사람들 수사 안 하고 봐주는 것도 문제”라며 “권력기관 내에서는 견제와 균형도 필요하다”고 말했다.
다음날 신년 기자회견에선 보완수사권에 대해 “(원칙적으로) 안 하는 게 맞다”면서도 “남용 가능성을 없앤다면 예외적으로 허용하는 게 효율적”이라고 말했다. 이어 “공소시효가 이틀밖에 안 남았는데 경찰로 사건을 다시 보내면 오가는 데만 시간이 다 가 시효가 끝나버릴 수 있다”며 “이런 경우까지 보완수사를 전면 금지하는 건 국가 업무 효율성 측면에서 맞지 않는다”고 강조했다. 결국 검찰 권력을 빼앗는 데 검찰개혁의 목표를 두지 않고 국민 권리 구제를 위한 수사 시스템 개편을 위해 개혁을 단행하자는 게 이 대통령이 지속적으로 외친 약속이다.
정부 내부에선 보완수사권 존폐가 계속 정치권으로 소환돼 논란이 되는 상황에 대해서도 이해할 수 없다는 반응이 많다. 지난해 8월 이 대통령과 민주당 지도부는 보완수사권이 포함된 형사소송법 개정 논의를 올해 6월 이후에 하자고 합의했다. 중수청·공소청으로의 검찰 조직 분리를 확실히 명문화해 조직 구성과 설치 절차를 진행하는 게 우선이라고 봤기 때문이다. 형사소송법 개정은 함께 수정해야 하는 연동된 관련법이 많아 지방선거 이후에 시간을 두고 숙의하자는 게 당시 합의 내용이다.
결국 이와 같은 문제 제기와 논란이 확산하는 근본적 이유가 전당대회에 출마하려는 여권 인사들의 정치적 이해관계에 있다는 분석이 제기된다. 강성 의원 일부가 보완수사권 폐지를 침소봉대해 수사·기소 분리라는 검찰개혁의 핵심 의제와 연계함으로써 이 대통령을 ‘반개혁주의자’로 프레이밍하고 검찰개혁을 열망하는 강성 지지층의 표를 얻으려는 계산을 세우고 움직인다는 것이다.
한 민주당 의원은 “일각에선 정부안은 반개혁적이고 국회 법제사법위원회 주장은 개혁적인 것처럼 말하는데 천만의 말씀”이라고 지적했다. 이어 “보완수사권을 없애자는 쪽과 남기자는 쪽 모두 나름의 근거가 있으니 수사권 남용을 방지하고 인권을 보호하는 시스템을 마련하자는 같은 목적 아래 숙의가 이뤄져야 한다”며 “그런데 지금은 강성 의원과 유튜버 해석 등을 통해 구체적 쟁점 논의보다 이편저편을 나누는 식으로만 논의가 새고 있다”고 비판했다. 그러면서 “‘다른 것’을 갖고 ‘개혁이다 아니다’라고 논하면 안 된다”고 비판했다.
청와대 관계자는 “이 대통령이 검찰 기능을 재구성하자며 본질적인 논의를 꺼내면 일부 인사들이 이를 마치 검찰을 편드는 사람처럼 날조한 것 아니냐”고 지적했다. 다른 여권 관계자도 “이 대통령은 당연히 존중돼야 하는 당청 합의사항이 자꾸 당의 일부 목소리에 의해 왜곡되고 번복되는 데 대해 반감을 갖고 있다”고 주장했다.
중수청법·공소청법과 관련한 당정청 합의안을 기점으로 일단 검찰개혁 관련 논쟁은 한 차례 수면 밑으로 내려간 것으로 보인다. 그러나 검찰개혁 논의가 가진 특유의 휘발성 탓에 보완수사권을 고리로 한 당청 갈등은 오는 8월 민주당 전당대회 전후로 언제든 재소환될 가능성이 높다는 관측이 제기된다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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