테러경보 관심→주의 상향… 미대사관 “안내 준수” 공지
정부가 방탄소년단(BTS)의 오는 21일 광화문 공연을 앞두고 서울 종로구·중구 일대 테러 경보 단계를 상향 조정했다.
총리실은 김민석 국무총리의 안전대책 강구 지시에 따라 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구·중구 지역에 대한 테러 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상한다고 18일 밝혔다. 테러 경보는 위협 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 분류된다. 이에 따라 관계 기관은 단계별 대응 조치를 시행하고, 주요 행사장 다중이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 이와 함께 문제 상황에 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 간 합동대응 체계도 강화하기로 했다.
정부는 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 BTS 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적 대비 태세를 갖추기로 했다”고 설명했다. 이어 “모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비 태세를 유지할 것”이라며 “빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
주한 미국대사관은 홈페이지에 “서울 광화문광장에서 열리는 대규모 콘서트에 약 25만명이 모일 것으로 예상된다”며 “도로 통제·교통 변경·경찰 병력 배치가 있을 수 있으니 현지 안내를 준수하라”고 공지했다.
이재명 대통령은 엑스(X)에 올린 글에서 “행사가 안전하게 진행될 수 있도록 관계 부처와 지방정부, 경찰, 소방을 비롯한 유관기관과 함께 만반의 준비를 하고 있다”며 “공연 전후 교통과 인파 관리, 비상 상황 대응까지 모든 절차를 철저히 대비하겠다”고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사