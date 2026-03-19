대우건설, 가덕도신공항 현장 점검… “차별화된 공법·기술력 집약할 것”
김보현 사장 건설 예정지 방문
김보현 대우건설 대표이사와 임직원들이 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 현장 상황을 점검했다. 본격적인 공사가 시작되기 전 현장의 지형적 특성과 해상 매립 예정 부지 환경을 직접 확인하는 차원에서다.
18일 대우건설에 따르면 김 대표는 전날 부산 대항전망대, 외양포항, 새바지항, 연대봉 등 주요 지점을 찾아 공항부지 조성 예정지와 인근 해역의 지형, 주변 환경을 확인했다. 대우건설 컨소시엄은 지난 9일 현장 설명회를 거쳐 기본설계에 공식 착수했으며, 6개월 이내에 설계를 마칠 예정이다. 중앙건설기술심의위원회의 설계 적정성 검증이 끝나면 연말쯤 우선 시공분 착공이 추진된다.
김 대표는 임직원들에게 “가덕도신공항 사업이 해상 매립과 대규모 연약지반 처리가 동시에 요구되는 고난도 공사인 만큼 설계 단계부터 대우건설만의 차별화된 공법과 기술력을 집약해달라”며 “안전을 최우선으로 하여 공기 준수에 만전을 기해달라”고 당부했다.
가덕도신공항 건설공사는 애초 공사 기간이 84개월로 계획됐으나 공기 연장을 두고 이전 참여사였던 현대건설과 정부 간 이견으로 현대건설이 컨소시엄을 탈퇴하는 일이 있었다. 이후 가덕도신공항의 공기는 106개월로 늘었다.
현장 점검 이후 김 대표는 이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장과 만나 사업 추진 현황을 공유하며 다양한 협력 방안을 논의했다. 김 대표는 “설계 단계부터 최적의 대안 공법을 적용하고 철저한 공정 관리를 통해 사업 안정성을 높이겠다”며 “사업 주체라는 마음가짐으로 사업에 임하며 전사의 역량을 결집하겠다”고 강조했다. 대우건설은 복수의 외부 전문가와 함께 연약지반 안정화 방안 등 핵심 기술 검토를 진행 중이라고 밝혔다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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