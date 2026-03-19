프로젝트 그룹 원조 ‘아이오아이’ ‘워너원’ 다시 뭉친다

[And 방송·문화]

박지훈 합류 워너원 내달 방송 편성

아이오아이 9년 만에 팀 활동 재개

씨야도 컴백…가요계 재결합 바람



‘국민 프로듀서’의 선택으로 탄생했던 이름들이 다시 돌아온다. 오디션 프로그램으로 결성된 프로젝트 그룹 워너원(Wanna One·위쪽 사진)과 아이오아이(I.O.I·아래쪽)가 잇따라 재결합 소식을 전했다. 흩어졌던 멤버들이 다시 한자리에 모이면서 K팝 팬들의 향수도 자연스럽게 되살아나는 분위기다.





먼저 신호탄을 쏜 팀은 워너원이다. 엠넷은 다음 달 리얼리티 프로그램 ‘워너원 고’(가제) 편성을 확정하고 본격적인 방송 준비에 돌입했다. 병역 문제와 개인 일정 등 변수에도 멤버들의 강한 의지 덕에 비교적 빠르게 프로젝트가 추진된 것으로 전해졌다. 영화 ‘왕과 사는 남자’의 주인공 ‘단종 오빠’ 박지훈까지 합류하면서 기대감도 한층 높아지고 있다.



워너원은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’를 통해 탄생한 그룹으로, 경연곡 ‘나야 나’로 폭발적인 화제성을 얻은 뒤 ‘에너제틱’ ‘뷰티풀’ 등 히트곡을 연이어 발표했다. 1년6개월간 활동하면서 350만장 이상의 앨범 판매와 음악방송 11관왕을 기록한 이들은 2019년 1월 콘서트를 끝으로 활동을 마무리했다.



아이오아이는 데뷔 10주년을 맞아 컴백 소식을 알리며 워너원의 바통을 이어받는다. 전소미·김세정·청하 등 9명이 참여해 약 9년 만에 팀 활동을 재개한다. 앨범 발매와 함께 오는 5월 29일부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 10주년 기념 공연을 열고, 이를 시작으로 태국 방콕과 홍콩 등 아시아 주요 도시를 도는 투어를 이어간다.



2016년 ‘프로듀스 101’을 통해 결성된 아이오아이는 ‘픽미’ ‘드림 걸스’ ‘너무너무너무’ 등 히트곡으로 프로젝트 그룹의 성공 모델을 만든 원조 그룹이다. 짧은 활동 이후에도 각 멤버들은 솔로 가수와 배우, 예능 프로그램 출연 등 다양한 활동으로 주목받아 왔다.



재결합 흐름은 프로젝트 그룹에만 국한되지 않는다. 2000년대 중후반을 풍미했던 발라드 그룹 씨야도 20주년을 맞아 완전체 활동을 예고했다. 남규리·김연지·이보람 세 멤버는 오는 30일 15년 만의 신곡 ‘그럼에도 우린’ 발표와 팬미팅을 시작으로 5월 정규 앨범 발매를 계획하고 있다.



가요계 한 관계자는 “프로젝트 그룹은 이미 서사와 팬덤, 멤버 개별 인지도가 결합된 구조를 갖고 있어 재결합만으로도 높은 화제성을 확보할 수 있다”며 “콘텐츠 소비 방식이 다양해진 상황에서 리얼리티, 공연, 음원 등 복합적인 방식으로 확장될 수 있다는 점도 특징”이라고 설명했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 645 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. ‘국민 프로듀서’의 선택으로 탄생했던 이름들이 다시 돌아온다. 오디션 프로그램으로 결성된 프로젝트 그룹 워너원(Wanna One·위쪽 사진)과 아이오아이(I.O.I·아래쪽)가 잇따라 재결합 소식을 전했다. 흩어졌던 멤버들이 다시 한자리에 모이면서 K팝 팬들의 향수도 자연스럽게 되살아나는 분위기다.먼저 신호탄을 쏜 팀은 워너원이다. 엠넷은 다음 달 리얼리티 프로그램 ‘워너원 고’(가제) 편성을 확정하고 본격적인 방송 준비에 돌입했다. 병역 문제와 개인 일정 등 변수에도 멤버들의 강한 의지 덕에 비교적 빠르게 프로젝트가 추진된 것으로 전해졌다. 영화 ‘왕과 사는 남자’의 주인공 ‘단종 오빠’ 박지훈까지 합류하면서 기대감도 한층 높아지고 있다.워너원은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’를 통해 탄생한 그룹으로, 경연곡 ‘나야 나’로 폭발적인 화제성을 얻은 뒤 ‘에너제틱’ ‘뷰티풀’ 등 히트곡을 연이어 발표했다. 1년6개월간 활동하면서 350만장 이상의 앨범 판매와 음악방송 11관왕을 기록한 이들은 2019년 1월 콘서트를 끝으로 활동을 마무리했다.아이오아이는 데뷔 10주년을 맞아 컴백 소식을 알리며 워너원의 바통을 이어받는다. 전소미·김세정·청하 등 9명이 참여해 약 9년 만에 팀 활동을 재개한다. 앨범 발매와 함께 오는 5월 29일부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 10주년 기념 공연을 열고, 이를 시작으로 태국 방콕과 홍콩 등 아시아 주요 도시를 도는 투어를 이어간다.2016년 ‘프로듀스 101’을 통해 결성된 아이오아이는 ‘픽미’ ‘드림 걸스’ ‘너무너무너무’ 등 히트곡으로 프로젝트 그룹의 성공 모델을 만든 원조 그룹이다. 짧은 활동 이후에도 각 멤버들은 솔로 가수와 배우, 예능 프로그램 출연 등 다양한 활동으로 주목받아 왔다.재결합 흐름은 프로젝트 그룹에만 국한되지 않는다. 2000년대 중후반을 풍미했던 발라드 그룹 씨야도 20주년을 맞아 완전체 활동을 예고했다. 남규리·김연지·이보람 세 멤버는 오는 30일 15년 만의 신곡 ‘그럼에도 우린’ 발표와 팬미팅을 시작으로 5월 정규 앨범 발매를 계획하고 있다.가요계 한 관계자는 “프로젝트 그룹은 이미 서사와 팬덤, 멤버 개별 인지도가 결합된 구조를 갖고 있어 재결합만으로도 높은 화제성을 확보할 수 있다”며 “콘텐츠 소비 방식이 다양해진 상황에서 리얼리티, 공연, 음원 등 복합적인 방식으로 확장될 수 있다는 점도 특징”이라고 설명했다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지