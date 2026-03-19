여행가는 봄 캠페인… 여행을 남다르게

문화체육관광부와 한국관광공사는 국민에게 다양한 여행 혜택을 제공하고 국내 여행을 통해 지역 경제를 활성화하기 위해 4월과 5월에 ‘2026 여행가는 봄’ 캠페인을 대대적으로 추진한다. 대한민국 곳곳으로 확산하는 여행이라는 의미를 담아 ‘여행을 다르게, 곳곳에 다다르게’를 표어로 정했다. 이번 캠페인은 교통, 숙박, 여행상품 등 다양한 할인 혜택과 함께 전국 각지의 다채로운 문화관광 콘텐츠를 연계해 국민이 부담 없이 봄나들이를 즐길 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다.
열차·항공 파격 할인, 가벼운 주머니
코레일의 ‘인구감소지역행 자유여행상품’을 구매한 사람을 대상으로 열차 운임의 100% 상당의 파격적인 할인 혜택을 제공한다. 사업에 참여한 인구감소지역(42곳)에서 지정된 관광지를 방문하고 인증하면 열차 운임을 할인권으로 받을 수 있다. 서해금빛과 남도해양 등 5개 노선의 테마열차도 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있고 ‘내일로 패스’ 역시 2만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 모든 철도 할인 혜택은 4월 1일부터 5월 31일까지이며, 총 9만명에게 혜택을 제공한다.
‘봄맞이 숙박할인페스타’ 연박 할인
4 월 국내 여행을 활성화하기 위해 서울·인천·경기도를 제외한 비수도권 지역을 대상으로 숙박 할인권 약 10만장을 배포한다. 할인권은 4월 8일 오전 10시부터 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매씩 선착순으로 발급하며, 4월 30일까지 이용할 수 있다.
특히 올해는 지역 체류 관광을 확대하기 위해 연박 할인권을 신설했다. 2박3일 이상 숙박 시 숙박 요금이 14만원 이상인 경우 7만원, 14만원 미만인 경우 5만원의 할인 혜택을 제공한다. 연박 할인권은 약 1만장을 배포한다. 또 올해부터는 지역별 지방비 예산을 함께 투입해 숙박 할인권 사업을 추진함에 따라 지역별 배포 수량이 다르다. 숙박 할인권 지역별 배포 수량 등 자세한 사항은 ‘2026 대한민국 숙박세일페스타’ 공식 누리집(ktostay.visitkorea.or.kr) 또는 콜센터(1670-3980)를 통해 확인할 수 있다.
‘지역사랑 휴가지원’
지역 인구 소멸에 대응하고자 여행 경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급, 지역으로의 재방문을 유도하는 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업도 ‘여행가는 봄’ 캠페인 기간에 시작한다. 4월부터 사업 시행 지역을 방문하면 여행 경비의 50%(개인당 최대 10만원, 2인 이상 단체 최대 20만원)를 모바일 지역화폐로 환급해 준다. 해당 지역은 강원도 평창·영월·횡성군, 충북 제천시, 전북 고창군, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암군, 경남 밀양시 및 하동·합천·거창·남해군이다.
신청자는 먼저 해당 지역에 여행 계획을 신청해야 하며, 지자체의 신청 확인 후 실제 지출한 여행 경비 증빙 자료를 제출하면 최종 확정을 거쳐 여행 경비를 모바일 지역화폐로 환급받을 수 있
바다여행·근로자 휴가 지원도
바다여행 캠페인 ‘5월 바다가는 달’도 추진해 연안·어촌·섬 지역의 여행 지원에도 힘을 보탠다. 연안 지역 대상 숙박상품은 1박 기준 7만원 이상이면 3만원, 7만원 미만이면 2만원 할인 혜택을 받고 연박 기준 13만원 이상은 5만원까지 할인받을 수 있다. 해양 레저상품은 1만원 이상 상품 30%(1만5000원 한도) 할인, 해양관광 패키지상품은 결제액 기준 30% 할인(당일/1박 5만원 한도, 2박 이상: 7만원 한도)을 제공한다.
근로자를 위한 혜택도 준비했다. 근로자 휴가 지원 사업에 참여하는 근로자는 ‘휴가샵 온라인몰’(vacation.benepia.co.kr)에서 전국의 숙박, 입장권, 교통편 등 여행상품을 최대 50%(3만원 한도) 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 전북 지역의 숙박상품을 예약한 참여 근로자에게는 지역 내 소비 촉진을 위해 해당 지역에서 사용할 수 있는 지역화폐 상품권을 1인당 최대 3만원까지 추가로 지원한다.
다채로운 여행 콘텐츠와 행사
국내 여행의 재미를 높이는 이색적인 행사도 함께 진행한다. 유명 콘텐츠 창작자(인플루언서)와 함께 떠나는 ‘5인 5색 취향여행’은 봄 제철 음식, 혼자 여행, 러닝, 사진, 독서·필사 등 5가지 주제로 총 25개 지역 여행상품을 구성해 총 1000명에게 특별한 여행 경험을 선사한다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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