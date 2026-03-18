시사 전체기사 [포토] 봄맞이 대청소 입력:2026-03-18 00:35 수정:2026-03-18 00:39 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 살수차가 17일 서울 중구 세종대로에서 물을 뿌리며 도로 청소를 하고 있다. 서울과 경기, 충남 지역에는 이날 미세먼지 비상저감조치가 시행됐다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴 2 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 3 張의 차도살인? 이정현 단독 플레이? 4 金총리 “무협지 공장” 김어준 직격… 대통령은 강경파 질책 5 차량 5부제·원전 가동 확대… 고유가 장기화 대비책 총동원령 해당분야별 기사 더보기 1 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 2 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 3 “자산은 사고파는 게 아냐” 발언 황현희, 논란 끝 해명 4 쿠팡 로저스 배송 체험에 “의전 택배”vs“그게 어디” 설왕설래 5 “중국 화장품 누가 써?” 옛말…밀크티·뷰티·패션까지 MZ 취향 파고드는 중국 브랜드 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 3 개인 블로그에 쓴 과장님 험담…법원 “모욕죄입니다” 4 “우울증 심할수록 AI 상담 이용률 높아…정상군의 2배” 5 항공사 기장 자택서 흉기 피살… 동료 기장 행방 추적 해당분야별 기사 더보기 1 “중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’ 2 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 3 이스라엘 국방 “이란 안보수장 라리자니 사망” 4 “정원 나갔다가 가까스로 폭격 피해” 모즈타바 생존설 5 트럼프 “주한미군 4만5000명” 주장하며 호르무즈 파병 재촉구 해당분야별 기사 더보기 1 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 2 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 3 판소리와 ‘골든’ 울려 퍼진 아카데미 시상식… ‘케데헌’ 2관왕 4 이동휘 “코미디 ‘메소드 연기’요? 관객 즐거워하면 행복해” 5 [포토] 동계 패럴림픽 MVP 받은 김윤지 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 파래·야생화·매화… 다채로운 색으로 물든 경남 고성… 초록 융단 펼친 시루섬 너머 황홀한 ‘유방 일출’ 4 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 5 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 에너지 위기 닥치자 주4일제 도입한 이 나라 어디? 개인 블로그에 쓴 과장님 험담…법원 “모욕죄입니다” 항공사 기장 자택서 흉기 피살… 동료 기장 행방 추적 “우울증 심할수록 AI 상담 이용률 높아…정상군의 2배” “시체 썩는 냄새 난다” 신고에 출동…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 [단독] 법무부 “공소청 3단 구조 유지해야 억울한 국민 보호” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요