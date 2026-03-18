부산 ‘항공사 기장 살해’ 50대 전직 조종사, 울산서 검거

고양서 다른 조종사도 공격 혐의

창원서도 범행 계획했지만 무산

퇴직 싸고 동료들과 갈등설 제기

여러명 타깃… 8명 신변보호 조치

연합뉴스

부산의 한 아파트에서 항공사 기장이 17일 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 전날에는 경기 지역에서 한 조종사가 피습된 것으로 파악됐다.



경찰은 이들 범죄를 저지른 뒤 울산으로 도주한 피의자를 검거했다. 부산 범행 후 14시간 지난 뒤였다. 전직 조종사였던 피의자는 항공사에서 함께 근무했던 복수의 동료를 범행 대상으로 삼은 것으로 조사됐다. 부산경찰청은 이날 오후 8시3분쯤 피의자를 울산의 한 모텔에서 붙잡았다고 밝혔다. 경찰에 따르면 오전 7시쯤 부산진구 한 아파트에서 50대 남성 A씨가 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 112에 신고했다.



A씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으며 끝내 의식을 회복하지 못했다. 사건은 A씨가 사는 아파트 복도에서 발생했다. A씨는 목과 상체에 흉기로 인한 상처를 입은 것으로 조사됐다.



경찰은 A씨가 일했던 부산의 한 항공사에서 함께 근무했던 50대 남성 B씨를 유력한 용의자로 보고 행방을 추적했다. B씨는 2년 전 이 항공사에서 부기장으로 퇴직했다.



B씨는 A씨를 살해한 뒤 경남 창원시 성산구 또 다른 항공업계 직원의 집을 찾아갔지만, 건물 안으로 들어가지는 못했다. 경찰의 보호 조치를 눈치챈 뒤 범행을 포기했을 가능성이 있다는 게 경찰 설명이다. 이후 B씨는 울산으로 이동해 숨어있다가 붙잡혔다.



경찰은 전날 경기도 고양시에서 발생한 사건과의 연관성과 정확한 범행 동기 등을 수사 중이다. B씨는 전날 오전 4시30분쯤 경기도 고양시 일산서구 주거지 승강기 앞에서 전 직장 동료 C씨를 뒤에서 공격한 것으로 조사됐다. 다행히 C씨는 현장을 가까스로 벗어나 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.



B씨는 과거 한솥밥을 먹었던 조종사 동료를 범행 타깃으로 삼은 것으로 보인다. C씨는 경찰 조사에서 “B씨는 퇴사와 관련해 나에게 앙심을 품었을 것”이라고 진술한 것으로 알려졌다.



항공업계에서는 B씨가 건강과 퇴직 문제를 놓고 동료들과 갈등을 빚었다는 말도 나온다. 앞서 이들이 근무했던 항공사 내부에서는 불안감이 고조됐다. 이와 관련해 경찰은 8명에 대한 신변 보호 조치를 했다고 설명했다.



B씨는 범행 후 휴대전화 전원을 끈 채 현금만 사용하며 경찰 추적을 피했지만 결국 울산에서 덜미가 잡혔다. 경찰은 60여명 규모의 수사전담반을 구성해 B씨를 검거했다. 일각에서는 신속한 신병 확보나 보호 조치가 이뤄져야 했던 것 아니냐는 지적도 제기된다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 891 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산의 한 아파트에서 항공사 기장이 17일 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 전날에는 경기 지역에서 한 조종사가 피습된 것으로 파악됐다.경찰은 이들 범죄를 저지른 뒤 울산으로 도주한 피의자를 검거했다. 부산 범행 후 14시간 지난 뒤였다. 전직 조종사였던 피의자는 항공사에서 함께 근무했던 복수의 동료를 범행 대상으로 삼은 것으로 조사됐다. 부산경찰청은 이날 오후 8시3분쯤 피의자를 울산의 한 모텔에서 붙잡았다고 밝혔다. 경찰에 따르면 오전 7시쯤 부산진구 한 아파트에서 50대 남성 A씨가 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 112에 신고했다.A씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으며 끝내 의식을 회복하지 못했다. 사건은 A씨가 사는 아파트 복도에서 발생했다. A씨는 목과 상체에 흉기로 인한 상처를 입은 것으로 조사됐다.경찰은 A씨가 일했던 부산의 한 항공사에서 함께 근무했던 50대 남성 B씨를 유력한 용의자로 보고 행방을 추적했다. B씨는 2년 전 이 항공사에서 부기장으로 퇴직했다.B씨는 A씨를 살해한 뒤 경남 창원시 성산구 또 다른 항공업계 직원의 집을 찾아갔지만, 건물 안으로 들어가지는 못했다. 경찰의 보호 조치를 눈치챈 뒤 범행을 포기했을 가능성이 있다는 게 경찰 설명이다. 이후 B씨는 울산으로 이동해 숨어있다가 붙잡혔다.경찰은 전날 경기도 고양시에서 발생한 사건과의 연관성과 정확한 범행 동기 등을 수사 중이다. B씨는 전날 오전 4시30분쯤 경기도 고양시 일산서구 주거지 승강기 앞에서 전 직장 동료 C씨를 뒤에서 공격한 것으로 조사됐다. 다행히 C씨는 현장을 가까스로 벗어나 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.B씨는 과거 한솥밥을 먹었던 조종사 동료를 범행 타깃으로 삼은 것으로 보인다. C씨는 경찰 조사에서 “B씨는 퇴사와 관련해 나에게 앙심을 품었을 것”이라고 진술한 것으로 알려졌다.항공업계에서는 B씨가 건강과 퇴직 문제를 놓고 동료들과 갈등을 빚었다는 말도 나온다. 앞서 이들이 근무했던 항공사 내부에서는 불안감이 고조됐다. 이와 관련해 경찰은 8명에 대한 신변 보호 조치를 했다고 설명했다.B씨는 범행 후 휴대전화 전원을 끈 채 현금만 사용하며 경찰 추적을 피했지만 결국 울산에서 덜미가 잡혔다. 경찰은 60여명 규모의 수사전담반을 구성해 B씨를 검거했다. 일각에서는 신속한 신병 확보나 보호 조치가 이뤄져야 했던 것 아니냐는 지적도 제기된다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지